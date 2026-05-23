FIA sanciona a Checo Pérez por bloquear a Fernando Alonso en la calificación de Canadá

Sergio Pérez conservó su posición 20 para la parrilla de salida del Gran Premio de Canadá luego de que los comisarios decidieran no tomar acciones en pista por el supuesto bloqueo al Aston Martin de Fernando Alonso en la clasificación.

Después del trago amargo en la sprint por su incidente con Liam Lawson que le costó 10 segundos de penalización, el tapatío tuvo que regresar a rendir cuentas ante la FIA tras la sesión de calificación, esta vez señalado por arruinarle una vuelta rápida a Fernando Alonso.

Para Cadillac el riesgo era un castigo en la parrilla que habría mandado al mexicano a la última fila, por detrás de su compañero Valtteri Bottas.

El desencuentro con el Aston Martin ocurrió en la chicana final del circuito Gilles Villeneuve. Pérez rodaba a menor velocidad en plena recta trasera y no dejó el carril libre para el paso del español, una maniobra que fue analizada junto con el mexicano y su personal del equipo.

Reprimenda por conducción para Checo Pérez

Luego de revisar las cámaras, escuchar a Sergio Pérez y mirar la telemetría, los comisarios decidieron que no era necesario imponer un castigo de posiciones.

“El piloto declaró que vio al coche de atrás zigzagueando y asumió que estaba en una vuelta de salida de pits cuando, de hecho, ese coche estaba adelantando a otro coche”, dijo la FIA en su comunicado tras la reunión.

“Sin embargo, aunque esta pudo haber sido una suposición razonable, el piloto aun así no cumplió con las notas de la competencia. Considerando las circunstancias atenuantes, se impone una reprimenda”.

La carrera iniciará a las 14 horas donde podría haber sorpresas ante el pronóstico de lluvia para la competencia.