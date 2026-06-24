El vibrante triunfo de la Selección de Noruega por 3-2 frente a Senegal no solo consolidó su boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026, sino que catapultó el festejo del "remo vikingo" como un auténtico fenómeno de masas en las plataformas digitales. Sin embargo, la euforia desatada por el cuadro nórdico en territorio estadounidense comenzó a resquebrajar la tradicional camaradería de la región escandinava, despertando severas críticas y celos deportivos entre sus vecinos geográficos.

Al concluir el compromiso en el césped de Nueva Jersey, el mediocampista y capitán del conjunto, Martin Odegaard, lideró a los futbolistas, cuerpo técnico y miles de fanáticos en las tribunas para ejecutar la coreografía que simula los movimientos sincronizados de los remeros a bordo de un histórico drakkar vikingo.

La molestia de Suecia ante el ritual nórdico

A pesar de que el impacto en las redes sociales ha sido sumamente positivo, la selección de Suecia ha tomado el festejo con notable recelo e incomodidad, catalogándolo como una copia de dinámicas previamente vistas en el plano internacional.

Gustaf Lagerbielke, defensor de la Selección de Suecia, arremetió de forma categórica contra la celebración noruega:

Nunca participaría en eso. Da la sensación de que se asemeja demasiado al aplauso de trueno de Islandia; probablemente se esté abusando de ello y lo repiten cada vez que tienen ocasión".

En la misma línea, su compatriota y compañero de equipo, Elliot Stroud, secundó la postura al declarar que el ritual ha perdido frescura debido a la insistencia de los jugadores dirigidos por el entorno de Erling Haaland, quien por su parte calificó la comunión con los aficionados en el estadio como "una auténtica locura".

La herida abierta en el futbol de Dinamarca

El escenario es considerablemente más ríspido en Dinamarca. La escuadra danesa se quedó fuera de la justa veraniega tras sucumbir de forma dramática en la ronda de repesca de la UEFA ante la República Checa, lo que ha provocado que la prensa de dicho país exprese un resentimiento abierto ante el éxito de sus contrapartes regionales.

La indignación danesa quedó plasmada en las columnas de opinión de los principales rotativos de Copenhague, donde se acusa a los noruegos de lucrar con la nostalgia de la identidad de la región.

Claves de la disputa geopolítica y deportiva:

Ausencia forzada : Dinamarca observa el certamen por televisión tras fracasar en la eliminatoria europea.

: Dinamarca observa el certamen por televisión tras fracasar en la eliminatoria europea. Pérdida de la hegemonía : Noruega se posiciona como el nuevo referente futbolístico del norte de Europa.

: Noruega se posiciona como el nuevo referente futbolístico del norte de Europa. Dúo dinámico: El impacto global de la dupla compuesta por MartinOdegaard y el goleador del Manchester City.

El dolor de perder el trono regional

La narrativa mediática en territorio danés ha escalado a tintes de reclamo social. El periodista deportivo Johnny Wojciech Kokborg, miembro del reconocido tabloide danés B.T., no ocultó su frustración ante el despliegue de alegría del cuadro noruego.

Johnny Wojciech Kokborg, analista del diario B.T., escribió con dureza sobre el fenómeno:

La euforia noruega raya en el acoso entre adultos nórdicos. Por desgracia, los noruegos podrían acabar haciendo daño a muchos equipos, pero especialmente a nosotros, los daneses, nos duele admitir que ya no somos los mejores de la región".

Mientras el debate identitario y deportivo divide opiniones en el norte de Europa, el "remo vikingo" promete seguir apareciendo en las pantallas del balompié mundial, consolidando a Noruega como una de las escuadras más carismáticas, y a la vez polarizantes, de la competencia.