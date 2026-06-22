VIDEOS: El espectacular festejo vikingo de Haaland que paralizó Times Square en el Mundial 2026

Erling Haaland y el resto de los jugadores y cuerpo técnico de Noruega se sentaron en el campo del Estadio Nueva York / Nueva Jersey y al ritmo del tambor de Martin Odegaard dejaron un testimonio de la revolución en las gradas que ha significado la vuelta de Noruega a una Copa del Mundo después de hacer el gesto del viking row mientras eran acompañados por miles de personas en las gradas.

El viking row se ha convertido en un sello que distingue al conjunto nórdico, que está de vuelta en un Mundial después de 28 años desde su última participación en Francia 1998. Este gesto de apoyo combina identidad cultural, simplicidad visual y espectacularidad coordinada. Lo que comenzó en las gradas de Boston se transformó en movimiento nacional cuando representantes del Parlamento Storting dejaron la solemnidad legislativa para remar al unísono desde sus bancas, en un momento que demostró cómo el futbol se convierte en unificador político antes que divisor.

El ritual no es casual. Está inspirado en drakkars vikingos ancestrales, embarcaciones que requerían coordinación total entre remeros para avanzar. Esa idea de esfuerzo colectivo trasladada al futbol ha generado una atmósfera que trasciende los resultados deportivos.

Del estadio a la calle — la viralización masiva

El fenómeno escaló cuando miles de aficionados tomaron Times Square en Nueva York. Cientos de fanáticos se sentaron en el asfalto neoyorquino bajo las luces de los espectaculares para coordinar movimientos simulando remar en un drakkar antiguo, momento que se viralizó instantáneamente en plataformas digitales.

Hitos de alcance y cohesión:

Debut en Boston (11 jun): Victoria 4-1 ante Irak.

Parlamento noruego (20 jun): 169 diputados replicando el gesto.

Times Square Nueva York (22 jun): Miles de aficionados en movimiento sincronizado.

Escaleras eléctricas, bares, estadios: el gesto replica en múltiples espacios públicos.

El liderazgo de Haaland y la generación dorada

El equipo dirigido por Stale Solbakken cuenta con figuras de élite: Haaland (Manchester City), Odegaard (Arsenal) y Alexander Sørloth (Atlético Madrid). Estos "vikingos modernos" no solo lideran con goles, sino que personifican el regreso simbólico de Noruega tras 28 años de ausencia de Copas Mundiales.

En este debut mundialista, la coreografía no fue un detalle secundario: acompañó los momentos clave del partido y reforzó la sensación de dominio noruego, especialmente tras los goles. El gesto en el campo, protagonizado por jugadores y técnico replicando el rhythm al ritmo del tambor, consolidó la imagen de unidad táctica y cultural.