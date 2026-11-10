Comienza la era de Fernando Mendoza: Los Raiders le entregan el control de su ofensiva

La NFL tendrá un nuevo capítulo en la carrera de Fernando Mendoza. Con el traspaso de Kirk Cousins a los Minnesota Vikings a cambio de una selección de tercera ronda del próximo Draft, el joven quarterback de origen cubano tendrá la oportunidad de ser titular.

El movimiento reúne nuevamente a Cousins con la franquicia en la que jugó entre 2018 y 2023, pero también marca el comienzo de una nueva etapa para los Raiders. Después de utilizar la primera selección global del Draft 2026 para elegir a Mendoza, Las Vegas decidió darle tiempo para adaptarse a la NFL con el veterano como titular.

Ese proceso llegó a su fin con el intercambio. De acuerdo con los reportes, Mendoza realizará su primer inicio de titular como profesional el domingo, cuando los Raiders reciban a los Seattle Seahawks en el Allegiant Stadium.

Fernando Mendoza, ante su gran oportunidad

El egresado de Indiana llega a esta responsabilidad con credenciales importantes. En su última temporada colegial conquistó el campeonato nacional con los Hoosiers, terminó con marca invicta de 16-0 y ganó el Trofeo Heisman, reconocimiento al mejor jugador del futbol americano universitario.

Además, completó el 72 por ciento de sus pases para 3,535 yardas, 41 touchdowns y seis intercepciones durante la campaña 2025. Esos números convencieron a Las Vegas de seleccionarlo con el primer turno global.

Mendoza ya tuvo una breve aparición en la NFL: ante los New England Patriots completó seis de ocho envíos para 48 yardas. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad desde el inicio de un partido.

¿Nace la Fernandomanía en Las Vegas?

La llegada de Mendoza representa una apuesta deportiva y una nueva esperanza para los aficionados de los Raiders. Su condición de primera selección global, el campeonato universitario y el Trofeo Heisman alimentan las expectativas alrededor del joven quarterback.

La presión será importante: Las Vegas necesita encontrar estabilidad en una posición que ha cambiado constantemente en los últimos años. Mendoza tendrá que responder en el emparrillado para convertir la ilusión de la afición en resultados.

La era de Fernando Mendoza está por comenzar. El primer examen será ante Seattle, en un duelo que marcará el inicio de su recorrido como quarterback titular de los Raiders.