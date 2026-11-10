Kirk Cousins vuelve a casa: los Vikings recuperan a su viejo QB

Kirk Cousins vuelve a casa después de dos años. La franquicia de los Vikings, necesitada de un mariscal de campo tras la desastrosa actuación de Carson Wentz ante Buffalo, puso sus ojos en el veterano de 38 años y ofreció a los Raiders una selección de tercera ronda del Draft de 2027, propuesta que fue aceptada.

El movimiento se cerró debido a la lesión de Kyler Murray, quien se lastimó el tendón de la corva durante el encuentro ante los Detroit Lions, correspondiente a la semana 8. Hasta el momento, no hay confirmación sobre cuanto tiempo estará alejado de los emparrillados.

De igual forma, el rendimiento individual de su suplente, Carson Wentz, encendió las alarmas en el cuadro púrpura. El veterano mariscal de campo sufrió dos intercepciones, apenas completó el 32 por ciento de sus envíos y registró el peor rating de pase para un mariscal de campo en la NFL desde 2019, con apenas 8.9 puntos, durante el encuentro ante los Buffalo Bills, que puso fin a la semana 9. Una cifra que contrasta con el promedio de 91.3 que se registra en la actual temporada.

Cousins vuelve a reunirse con Kevin O’Connell

Esta será la tercera ocasión en la que el veterano mariscal de campo coincida con una de las mentes ofensivas más destacadas del emparrillado. Kevin O’Connell no solo ha sobresalido por su capacidad para diseñar jugadas, también fue el entrenador con quien Kirk Cousins firmó una de las mejores temporadas de su carrera.

El primer encuentro entre ambos se produjo en 2017, cuando O’Connell se desempeñaba como entrenador de quarterbacks de los Washington Commanders (entonces conocidos como Redskins). Durante aquella campaña, Cousins consiguió 27 pases de touchdown.

En 2022 llegó uno de los puntos más altos de su relación profesional. O’Connell fue contratado por los Vikings como entrenador en jefe, mientras que Cousins firmó una temporada que le valió su cuarta selección al Pro Bowl. El mariscal de campo registró cuatro mil 547 yardas aéreas y 29 pases de anotación. Además, bajo su dirección ofensiva, Minnesota conquistó el título de la División Norte de la Conferencia Nacional, con un récord de 13 victorias y solo cuatro descalabros.

Sin embargo, en esta nueva etapa, Minnesota no lo incorpora como la pieza central de sus controles ofensivos, sino como una solución de emergencia ante los problemas que ha enfrentado el equipo. Pues el sistema esta diseñado para Kyler Murray, pero el exjugador de Arizona no ha conseguido responder a las expectativas, pese a contar con armas ofensivas como Justin Jefferson y Jordan Addison. En ese contexto, la llegada de Cousins podría representar una nueva oportunidad para recuperar el protagonismo y relanzar su carrera en la NFL.