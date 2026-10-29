Federico Viñas promete no festejar si marca gol al América 

Respeto total para su ex equipo. Este sábado América recibe a Toluca en la cancha del Estadio Banorte y además de ser enfrentamiento entre dos candidatos al titulo, este duelo tiene un ingrediente extra que tiene nombre y apellido: Federico Viñas.

El delantero uruguayo vuelve al Coloso de Santa Úrsula para medirse ante el Club América y pese a que no será la primera vez que se enfrente a su ex equipo, siempre existe polémica de por medio. Pese a esto, el charrúa dejó claro el respeto que le tiene a la institución azulcrema.

En conferencia de prensa previo al partido Federico Viñas fue cuestionado si es que en caso de marcar gol lo celebraría como hizo ante León, también su ex equipo. El delantero uruguayo fue directo y confesó que ese polémico festejo fue por el más trato que recibió de la afición esmeralda, pero con América la situación es diferente y no haría ningún tipo de celebración frente al club que le dio su primera oportunidad en México.

“Festejé el gol pasado (vs León) porque pasaron algunas cosas en el campo; insultos desmedidos, palabras muy feas, pero yo no tengo nada en contra de León, es un club que quiero mucho.”

“Si marco gol ahora contra el América obviamente no lo voy a festejar. Agradecido con los que me abrieron las puertas, así que no lo festejaré”

Federico Viñas celebra gol con la camiseta de Toluca REUTERS

Balance de Viñas contra el América

América fue el club que confió en Federico Viñas cuando este era un desconocido delantero en el Juventud de Uruguay. Tras un buen comienza en las Águilas, el uruguayo se fue apagando y su sequía goleadora lo orillaron a salir de Coapa y desde entonces se ha enfrentando cuatro veces a los azulcremas, siempre defendiendo la camiseta de León.

En esos cuatro duelos vs América, la única vez que Viñas logró marcar gol a las Águilas fue durante la Jornada 6 del Apertura 2023. Aquel 26 de agosto, Federico Viñas marcó el único gol de León en el empate 1 ante el conjunto de Coapa y tal como lo prometió hoy, aquella vez pidió disculpas a la afición.