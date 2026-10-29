De histórico a histórico. Rafa se reúne con Checo previo al GP de México

El actual entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, tuvo un encuentro con el piloto Sergio Pérez durante el primer día de actividades del Gran Premio de México en donde intercambiaron palabras y el estratega le deseó la mejor de las suertes de cara a la carrera 300 del tapatío.

Ambas figuras compartieron unos minutos antes de que el piloto continuara con sus labores de preparación para uno de sus fines de semana más especiales. Luego del encuentro, Márquez destacó la huella que el piloto de Cadillac ha dejado no solo en la Fórmula 1 sino también en el deporte mexicano.

“‘Checo’, en ese sentido, nos ha brindado una gran carrera, una gran trayectoria, es una leyenda y leyenda del automovilismo. Cadillac es un equipo que es nuevo, que está recabando información para seguir creciendo y bueno, dos grandes pilotos con mucha experiencia y también con la noticia que ‘Checo’ renovó, que todos estamos felices también por él”, dijo a los medios de comunicación.

Además de reconocer los éxitos profesionales de Pérez, el histórico ex futbolista enfatizó el estrecho vínculo personal que mantiene con el piloto desde hace varios años, unido no solo por el afecto mutuo sino por el orgullo compartido de haber desarrollado sus carreras en Jalisco, aunque en el caso del ex jugador del Mónaco y el Barcelona , más por adopción al haber desarrollado su carrera en el Atlas.

"Nos une la amistad y que ambos somos de Guadalajara, yo me considero de Jalisco. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Platicamos un poco de todo, hemos jugado al golf, los dos somos malos y tenemos una muy buena amistad”, finalizó el estratega quien ya lo había visitado en otras ocasiones.