Champions tendrá final española… aunque PSG y Arsenal sean los protagonistas

La Final de la Champions League 2026 tendrá un ingrediente inédito en la historia del torneo. Aunque los protagonistas en la cancha serán el PSG y el Arsenal, el partido también enfrentará por primera vez a dos entrenadores españoles en la lucha por la Orejona: Luis Enrique y Mikel Arteta.

El duelo se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, en una noche que promete marcar una época para ambos clubes. Para el Arsenal, la cita representa la posibilidad de conquistar por primera vez la Champions League y terminar con una espera que ya supera las dos décadas. Del otro lado, el Paris Saint-Germain intentará consolidar el nuevo proyecto europeo que encontró estabilidad bajo el mando de Luis Enrique.

La final también pondrá frente a frente dos historias completamente distintas. Luis Enrique llegará con experiencia, títulos y la oportunidad de entrar todavía más en la élite de entrenadores europeos. El técnico asturiano ya conquistó la Champions con el Barcelona en la temporada 2014-15 y volvió a levantar el trofeo con el PSG en la campaña 2024-25, por lo que ahora buscará convertirse en tricampeón continental como entrenador.

En cambio, para Mikel Arteta será la noche más importante de su carrera en los banquillos. El estratega del Arsenal ya ganó una FA Cup y dos Community Shield, además de devolver al club londinense a competir entre la élite europea, pero la Champions aparece como el título que podría transformar definitivamente la percepción de su proyecto.

El contraste entre ambos técnicos alimenta todavía más la narrativa de la final. Mientras Luis Enrique persigue un lugar reservado para muy pocos entrenadores en la historia del futbol europeo, Arteta busca coronar un proceso de reconstrucción que devolvió identidad, competitividad y protagonismo internacional a los Gunners.

Además, existe un detalle que vuelve todavía más especial el choque entre ambos españoles. Luis Enrique y Arteta compartieron pasado en el Barcelona, aunque desde posiciones muy distintas. El asturiano fue figura del primer equipo entre 1996 y 2004, acumulando 303 partidos oficiales, mientras Arteta intentaba abrirse camino en el Barcelona B y el Barcelona C entre 1999 y 2001.

De hecho, Arteta nunca debutó oficialmente con el primer equipo culé. El club únicamente le registra tres encuentros no oficiales antes de salir cedido justamente al PSG, un movimiento que terminó marcando el rumbo de su carrera y que años después le permitió construir el camino que lo llevó al Everton, al Arsenal y finalmente al banquillo londinense.

Luis Enrique, por su parte, sí fue protagonista absoluto en aquella etapa del Barcelona y más tarde trasladó ese carácter competitivo a los banquillos. Su trayectoria como entrenador ya incluye títulos europeos con distintos clubes y ahora buscará consolidar todavía más su legado en la máxima competencia continental.

La Final de Budapest no solo enfrentará a Francia contra Inglaterra. También será un duelo profundamente marcado por España, por dos generaciones distintas y por una relación indirecta que comenzó hace más de 20 años en Barcelona. Ahora, el destino los coloca frente a frente en el escenario más grande del futbol europeo.