¿Es Uriel Antuna antiamericanista? El delantero de Pumas lo revela

Uriel Antuna tiene un historial muy peculiar como futbolista profesional. Chivas, Cruz Azul, Tigres y ahora Pumas: cuatro de los rivales históricos del América en una misma trayectoria. La pregunta era inevitable en la conferencia de prensa de este jueves. ¿Se considera antiamericanista?

“Es una perspectiva, depende cómo cada quien ve las cosas”, respondió el delantero sinaloense. “Dios me ha puesto en cada equipo. Razón, que iba a llegar al América en algún momento. Antiamericanista, no, ante ningún equipo”, afirmó, antes de cerrar con una carcajada: “Hasta decirlo así porque… que sí o que no, ja ja. Gracias.”

La respuesta fue recibida como un gesto de caballerosidad. Antuna no esquivó el tema ni se enredó en él. Lo resolvió con naturalidad con la que ha resuelto sus últimas semanas en cancha.

El atacante de 28 años llegó a Pumas en enero como una apuesta de riesgo. Su paso por Tigres había sido opaco: un gol y tres asistencias en 48 partidos. La institución universitaria apostó igual, y el propio Antuna aceptó una reducción de salario para recuperar protagonismo. La inversión rindió frutos. En 17 partidos con la auriazul ya superó sus números completos con el cuadro regiomontano.

El punto más alto llegó el domingo pasado en el Estadio Banorte. Antuna anotó el segundo gol de Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 frente a los azulcremas, aprovechando un rebote de Rodolfo Cota para poner el 2-1 en el marcador. Los universitarios llegaron a ganar 3-1, pero el conjunto de Coapa remontó con dos penales para empatar 3-3 sobre el final.

Su nuevo vínculo con Pumas, explicó Antuna, va más allá de lo futbolístico. “Me sentí muy identificado con todo. Hablar con Efra, lo que me transmitió de la institución… desde dentro del campo hacia fuera”, declaró el delantero en referencia a su relación con el técnico Efraín Juárez, quien fue determinante para convencerlo de sumarse al proyecto universitario.

Ahora Antuna y Pumas tienen una cita con la historia en Ciudad Universitaria.

Pumas vs. América: cuándo y dónde ver el juego de vuelta

Fecha: Domingo 10 de mayo a las 19:15 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario.

Transmisión de televisión abierta: Azteca 7, Canal 5

Transmisión de televisión de paga: TUDN y VIX

Transmisión en streaming: Azteca deportes