Argelia tiene un dilema con sus porteros de cara al Mundial 2026

A más de un mes para que inicie el Mundial 2026, la selección de Argelia tiene un dilema en la portería, debido a las lesiones que tienen sus arqueros, con lo que podrían plantearse en sacar del retiro a uno.

¿QUÉ PASÓ CON LOS PORTEROS DE LA SELECCIÓN DE ARGELIA?

- Luca Zidane: El mes pasado sufrió fracturas en la mandíbula y el mentón durante un partido del Granada. Fue el portero titular de Argelia en la Copa de Naciones.

- Melvin Mastil: Se sometió a una operación de hernia. Juega en Suiza y debutó con la selección en marzo.

- Anthony Mandrea: Se dislocó un hombro durante un entrenamiento del Caen. Había sido el portero titular durante los últimos cinco años. Cuando su equipo descendió a la tercera división francesa en 2025, el técnico Vladimir Petkovic aseguró que no consideraría convocar a un jugador de una categoría tan baja.

- Alexis Guendouz: Había ascendido como portero titular, pero se lesionó una semana antes de la Copa de Naciones en diciembre, pero no ha podido recuperar la titularidad con el Mouloudia Argel, líder de la liga de su país.

¿QUIÉN ENTRARÁ AL QUITE CON LA SELECCIÓN DE ARGELIA?

- Oussama Benbot.

El portero de 31 años se retiró de la selección de Argelia tras no jugar en la Copa Africana de Naciones del año pasado. El cancerbero contribuyó en gran medida a que su club, el USM Argel, llegara a la final de la Copa de la Confederación Africana, donde recibirá al Zamalek egipcio en el partido de ida el sábado.

Según la prensa local, provocó la ira del seleccionador argelino, Vladimir Petkovic, con sus quejas por la falta de minutos en la selección.

- Kilian Belazzoug: El portero tiene 19 años fue convocado para los partidos amistosos ante Uruguay y Guatemala en el pasado mes de marzo; aunque no jugó. Aún no ha disputado ningún partido con el Stade Rennais.

Con información de Reuters.