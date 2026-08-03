México vs Guatemala EN VIVO Gratis | Juegos Centroamericanos 2026
El último partido de la Fase de Grupos de los Juegos Centroamericanos 2026, donde México buscará cerrar con victoria ante Guatemala
la selección mexicana cierra la fase de grupos enfrentando a guatemala.
El Tricolor sigue manejando el esférico, aunque no es muy profundo en ofensiva.
Las bandas son el conducto para que México genere peligro. Aunque de momento, aún no se aprovecha.
Tello remató un centro fuerte, pero su remate no fue el arco y se pierde el gol.
Otra buena jugada del Tri, pero esta vez Tahiel no logra conectar. México ya es más que Guatemala.
México encontró espacios y tras un balón filtrado, Tahiel Jiménez hace el gol del empate.
Por fin una buena jugada de México, que terminó en disparo, pero el portero de Guatemala hace una gran atajada.
El equipo mexicano no encuentra opciones en la delantera y tampoco en pelota parada, desperdiciando oportunidades.
Después del gol, el Tricolor ya se hace de la posesión y busca el arco rival, aunque no tiene éxito.
Primera oportunidad de peligro en el partido y Guatemala ya abrió el marcador. Error de Velázquez que pone el autogol.
Los primeros 45 minutos del último partido de la fase de grupos entre México y Guatemala, comienzan.
Previo al partido, ya suenan los himnos de México y Guatemala en los Juegos Centroamericanos.