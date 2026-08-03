Última Hora Impreso de hoy

México vs Guatemala EN VIVO Gratis | Juegos Centroamericanos 2026

El último partido de la Fase de Grupos de los Juegos Centroamericanos 2026, donde México buscará cerrar con victoria ante Guatemala

Por: Eduardo Cristobal Colin

México vs Guatemala EN VIVO: Juegos Centroamericanos 2026 Online
México vs Guatemala EN VIVO: Juegos Centroamericanos 2026 OnlineIA
Escudo Selección Mexicana.
MÉXICO
11
GUATEMALA
Logo Guatemala
la selección mexicana cierra la fase de grupos enfrentando a guatemala. 
inicia el partido
Minuto 27MÉXICO SIGUE CON MUCHA POSESIÓN

El Tricolor sigue manejando el esférico, aunque no es muy profundo en ofensiva. 

Minuto 23 MÉXICO ENCUENTRA OPORTUNIDADES POR AFUERA

Las bandas son el conducto para que México genere peligro. Aunque de momento, aún no se aprovecha. 

Minuto 18 OTRA QUE SE PIERDE MÉXICO

Tello remató un centro fuerte, pero su remate no fue el arco y se pierde el gol.

Minuto 16 MÉXICO SE QUEDA CERCA DEL SEGUNDO

Otra buena jugada del Tri, pero esta vez Tahiel no logra conectar. México ya es más que Guatemala. 

Minuto 14¡GOOOOOOL DE MÉXICO!

México encontró espacios y tras un balón filtrado, Tahiel Jiménez hace el gol del empate. 

Minuto 13EL PORTERO DE GUATEMALA SALVA SU ARCO

Por fin una buena jugada de México, que terminó en disparo, pero el portero de Guatemala hace una gran atajada. 

Minuto 8 MÉXICO NO ENCUENTRA OPORTUNIDADES

El equipo mexicano no encuentra opciones en la delantera y tampoco en pelota parada, desperdiciando oportunidades. 

Minuto 5MÉXICO YA DOMINA EN POSESIÓN

Después del gol, el Tricolor ya se hace de la posesión y busca el arco rival, aunque no tiene éxito. 

Minuto 2¡GOOOOOOOOL DE GUATEMALA!

Primera oportunidad de peligro en el partido y Guatemala ya abrió el marcador. Error de Velázquez que pone el autogol. 

Minuto 0INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del último partido de la fase de grupos entre México y Guatemala, comienzan. 

16:56 HrsEL PROTOCOLO DE LOS HINMOS COMIENZA

Previo al partido, ya suenan los himnos de México y Guatemala en los Juegos Centroamericanos. 

16:50 HrsEL VESTIDOR LISTO PARA EL PARTIDO
16:30 HrsEL EQUIPO MEXICANO YA ESTA EN EL ESTADIO
16:10 HrsPOR ESTAS SEÑALES PODRÁS VER EL PARTIDO
16:00 HrsEL XI DE MÉXICO PARA ENFRENTAR A GUATEMALA

Temas: