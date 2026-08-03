UEFA prepara un boicot al Mundial de Clubes para presionar la salida de Infantino de la FIFA

La ofensiva de la UEFA contra Gianni Infantino sigue escalando. Después de impulsar el retiro de apoyos a la reelección del presidente de la FIFA entre varias federaciones europeas, ahora el presidente de la confederación europea Aleksander Ceferin prepara un movimiento que podría poner en jaque el futuro del Mundial de Clubes.

De acuerdo con información de talkSPORT, el dirigente esloveno sostendrá una reunión cara a cara con Nasser Al-Khelaifi el próximo 12 de agosto, durante la disputa de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa. El objetivo será convencer al presidente del club parisino y de la European Football Clubs (EFC) de retirar el respaldo al Mundial de Clubes de 2029 e incluso promover un boicot de los equipos europeos.

La EFC representa a más de 850 clubes y su respaldo es considerado indispensable para que el torneo pueda realizarse.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la Asociación de Clubes Europeos. (Reuters)

Un Mundial de Clubes sin sede ni financiamiento

El proyecto de la FIFA atraviesa un momento de incertidumbre. La edición de 2029 todavía no tiene sede, formato definitivo, modelo de financiamiento ni patrocinadores confirmados.

Aunque Infantino pretende ampliar el torneo de 32 a 48 equipos e incluso lanzar una versión femenil, los clubes europeos mantienen reservas, especialmente porque los pagos de solidaridad prometidos tras la edición de 2025 aún no han sido liquidados por la FIFA.

Sin esas garantías económicas, dentro de la EFC consideran inviable respaldar el siguiente Mundial de Clubes.

Ceferin quiere aislar a Infantino

La estrategia de la UEFA no se limita al torneo. Ceferin busca que la EFC haga público que dejará de colaborar con la FIFA mientras Infantino permanezca al frente del organismo.

La presión coincide con el creciente retiro de apoyos a la candidatura del dirigente suizo para buscar un nuevo mandato. Gales ya anunció oficialmente que revocó su respaldo y la Federación Inglesa también prepara una medida similar. Al-Khelaifi y Montagliani aparecen como alternativas

Aunque personas cercanas a Nasser Al-Khelaifi aseguran que el dirigente qatarí "no tiene ambición" de competir por la presidencia de la FIFA, dentro de la UEFA varios miembros consideran que sería el candidato con mayor capacidad para enfrentar a Infantino.

Otra posibilidad es el presidente de Concacaf, Victor Montagliani, quien analiza seriamente lanzar su candidatura. Una eventual alianza entre UEFA y Concacaf podría reunir alrededor de 90 votos de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, acercándose a la mayoría necesaria para disputar la presidencia.

Víctor Montagliani, presidente de Concacaf. (Reuters)

La UEFA prepara más presión

Además del posible boicot al Mundial de Clubes, dirigentes europeos analizan impulsar una profunda reforma en la estructura de gobierno de la FIFA.

La propuesta contempla sustituir el modelo presidencial por una figura similar a un presidente del consejo, acompañado por varios vicepresidentes que representen a las distintas confederaciones y respondan directamente ante el Consejo de la FIFA, con el objetivo de reducir la concentración del poder.

Mientras tanto, Infantino continúa sumando apoyos en Asia y África, donde federaciones como Arabia Saudita, Qatar, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bangladesh, Bután y Sri Lanka ya manifestaron públicamente su respaldo.

Sin embargo, la amenaza de un boicot europeo al Mundial de Clubes representa hasta ahora el mayor desafío político y comercial que ha enfrentado el dirigente suizo desde que asumió la presidencia de la FIFA.