Julio González rompe el silencio tras llegar a León: "Vengo a pelear títulos"

Julio González ya viste los colores de León. El guardameta mexicano fue presentado como nuevo refuerzo de La Fiera en pleno Apertura 2026 y no ocultó su entusiasmo por regresar a un equipo de la Liga MX, donde buscará aportar su experiencia para llevar al club nuevamente a los primeros planos.

El exarquero de Pumas, Santos Laguna, Veracruz y Puebla aseguró que afronta este desafío con ilusión y convencido de que puede ayudar al equipo a cumplir sus objetivos.

Muy feliz, es una institución muy grande. Estoy muy contento con la oportunidad y muy ilusionado. Es un gran reto para mí poder venir a aportar mi experiencia y ayudar al equipo. Sobre todo, conseguir los objetivos, que es poner al León donde tiene que estar: peleando títulos", declaró.

Julio González está listo para competir por la titularidad

Pese a su experiencia, el exseleccionado mexicano dejó claro que llega dispuesto a ganarse un lugar bajo los tres postes y que sabe que deberá competir por la titularidad desde el primer día.

Mucha emoción. La realidad es que estoy listo para competir. Me venía preparando para este momento y, donde me toque estar, aportar al equipo para conseguir las victorias que todos queremos", expresó.

Con estas declaraciones, Julio González inicia una nueva etapa en su carrera con el objetivo de consolidarse en León y contribuir a que el conjunto esmeralda vuelva a ser protagonista en la lucha por el título del futbol mexicano.