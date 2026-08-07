Polémica en futbol surcoreano: Federación habría pagado servicios sexuales a árbitros

La Federación Surcoreana de Futbol (KFA) está envuelta en una nueva polémica tras su participación en el Mundial 2026: habría contratado servicios de entretenimiento sexual a árbitros extranjeros durante el periodo de 2011 y 2012.

La agencia de noticias Yonhap reveló que, en un informe del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en 2016, la Federación Surcoreana utilizó tarjetas de crédito corporativas para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos de Seúl, así como en otras ciudades que alojaron partidos internacionales.

Un informe reveló que la Federación Surcoreana de Futbol utilizó tarjetas de crédito para pagar ciertos servicios AFP

Dentro de esos partidos se encontraron las eliminatorias para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el Mundial de Brasil 2014. Durante esos encuentros, la selección de Corea del Sur estuvo invicta en siete duelos, con cinco victorias y dos empates.

Según la agencia de noticias, una docena de árbitros y coordinadores de partidos recibieron este tipo de favores. Los involucrados procedieron de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin y Uzbekistán.

Una docena de partidos y coordinadores de partidos habrían recibido los favores de la Federación Surcoreana de Futbol AFP

Por su parte, antiguos responsables de la KFA declararon a la cadena JTBC que dicha práctica era “habitual en aquella época” y que algunos árbitros solicitaban expresamente ser atendidos en locales para adultos. Según el informe de Yonhap, los incidentes ya se habían detectado en 2016, pero no se hicieron públicos en aquel momento.

Aunque los salones de masajes que ofrecen servicios sexuales están muy extendidos en Corea del Sur, la prostitución está prohibida. Además, los estatutos de las federaciones internacionales de futbol prohíben cualquier forma de compensación económica a los árbitros.

El jueves 6 de agosto de 2026, autoridades registraron las oficinas de la KFA como parte de una investigación sobre el nombramiento del exseleccionador Hong Myung-bo.