F1 analiza recuperar Bahréin o Arabia al final del calendario 2026

El calendario de la Fórmula 1 podría recuperar al menos una carrera en el 2026 luego de que la FIA y los promotores de la categoría se encuentran analizando diversas estrategias para reponer al menos una competencia, luego de que los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita fueran cancelados el pasado mes de abril.

El conflicto bélico en la región obligó a los organizadores a suspender ambos eventos, aunque la redacción del comunicado inicial permitió la posibilidad de reprogramarlos para finales de año. Stefano Domenicali, director ejecutivo de la categoría, confirmó recientemente que existe la intención de recuperar una de las fechas perdidas.

Candidatos y logística para el cierre de temporada 2026 de la F1

Una de las opciones bajo estudio es ocupar el fin de semana del 2 al 4 de octubre, situando una carrera entre las citas de Azerbaiyán y Singapur. Desde la perspectiva de la FIA, Bahrein se perfila como el destino más viable debido a que la carga y el equipamiento de las escuderías permanecen en dicho país.

Por otro lado, las autoridades de Arabia Saudita mantienen una presión constante para lograr la reinstalación de su circuito en el calendario, esto según informa RacingNews365.

Otra alternativa contempla un cierre de campaña con cuatro carreras consecutivas, integrando a Arabia Saudita entre Qatar y Abu Dabi. No obstante, este escenario enfrenta obstáculos contractuales, ya que el evento en el circuito de Yas Marina debe cerrar la temporada obligatoriamente, además de la fatiga extrema que supondría para el personal técnico.

Un factor determinante es el pago de aproximadamente 100 millones de libras esterlinas por concepto de cuotas de carrera, monto que los países organizadores ya cubrieron por adelantado.

Los organismos rectores tienen hasta mediados de agosto para tomar una decisión final, siempre supeditada al cese del conflicto. En caso de que la inestabilidad continúe, el campeonato podría concluir prematuramente en Las Vegas con un total de 20 carreras.