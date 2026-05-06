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Bayern Munich vs PSG HOY EN VIVO minuto a minuto semifinal de Champions League 2026

Sigue el Minuto a Minuto y las estadísticas clave de la semifinal de vuelta de la Champions League desde el Allianz Arena en Alemania

Por: Ariel Velázquez

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El PSG adelanta el marcador global 6-4Reuters
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Bayern Munich
01
PSG
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El PSG inclina el marcador desde los primeros instantes del encuentro 

El Bayern y el PSG  ofrecieron un espectáculo impresionante con una exhibición de ataque total en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA la semana pasada, y el partido de vuelta promete ser igual de emocionante.

El arsenal AGUARDA por su rival en budapesT
Min 12Olise empieza a marcar su ritmo

El futbolista francés empieza a desequilibrar por el sector de la derecha. 

Min 8Tarjeta amarilla

Nuno Mendes recibe tarjeta amarilla por falta sobre Olise.

Min 7Por el récord del Barcelona

El PSG llegó a 44 tantos en la actual Champions y queda a un gol del récord que estableció el Barcelona en la temporada 1999-2000.

Min 3Paris toma el mando del encuentro

El actual campeón de Europa llega por sector izquierdo con Khvicha Kvaratskhelia quien centra en donde aparece Ousmane Dembélé para el primer gol del encuentro

Min 2Goooooool del PSG

El equipo francés se adelanta en el marcado Dembelé.

Min 1Inicia el encuentro 

Bayern toca la esférica para el inicio de los 90 minutos reglamentarios.

PreviaPor el récord de goles

El PSG ha marcado 43 goles frente a los 42 del Bayern; el récord de goles marcados en una campaña de la Copa de Europa (desde 1955) es de 45, logrado por el Barcelona en la temporada 1999-00.

PreviaUn amargo antecendente en Champions 

Sólo un equipo ha marcado cinco goles en un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones y ha sido eliminado en esa eliminatoria: el Manchester City contra el Mónaco en los octavos de final de la temporada 2016-17.

PreviaEl 11 del PSG
PreviaAsí salta el Bayern a la cancha 
PreviaCon experiencia en remontadas

El Bayern ha remontado un déficit de ida en cuatro ocasiones de sus 16 eliminatorias anteriores en la Liga de Campeones (desde la temporada 1992-93). Sin embargo, no lo ha logrado en ninguna de sus semifinales anteriores, siendo eliminado en las cinco ocasiones.

PreviaA remar contracorriente

El Bayern necesita ganar por al menos dos goles para llegar a la final, mientras que el PSG sabe que no puede dormirse en los laureles.

PreviaMisma tónica

Aún está por verse si el partido de vuelta será tan abierto como el primero, aunque ambos entrenadores han sugerido que su estrategia no cambiará.

PreviaEstadísticas clave 

El Bayern de Múnich llega con el respaldo de su estadio, un factor que inclina la balanza en su favor. Según las simulaciones del superordenador de Opta, el conjunto alemán se impone en el 52.7% de los escenarios previos al encuentro.

En el historial de semifinales europeas, el cruce más prolífico en goles sigue siendo el Eintracht Frankfurt contra Rangers de la campaña 1959-60. Aquella eliminatoria dejó 16 anotaciones y un global de 12-4.

Para el PSG, la visita a Múnich no suele ser cómoda. Es el rival ante el que más derrotas ha sufrido como visitante en la Copa de Europa o Champions League, con un total de 5 caídas

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