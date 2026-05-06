Bayern Munich vs PSG HOY EN VIVO minuto a minuto semifinal de Champions League 2026
Sigue el Minuto a Minuto y las estadísticas clave de la semifinal de vuelta de la Champions League desde el Allianz Arena en Alemania
El PSG inclina el marcador desde los primeros instantes del encuentro
El futbolista francés empieza a desequilibrar por el sector de la derecha.
Nuno Mendes recibe tarjeta amarilla por falta sobre Olise.
El PSG llegó a 44 tantos en la actual Champions y queda a un gol del récord que estableció el Barcelona en la temporada 1999-2000.
El actual campeón de Europa llega por sector izquierdo con Khvicha Kvaratskhelia quien centra en donde aparece Ousmane Dembélé para el primer gol del encuentro
El equipo francés se adelanta en el marcado Dembelé.
Bayern toca la esférica para el inicio de los 90 minutos reglamentarios.
El PSG ha marcado 43 goles frente a los 42 del Bayern; el récord de goles marcados en una campaña de la Copa de Europa (desde 1955) es de 45, logrado por el Barcelona en la temporada 1999-00.
Sólo un equipo ha marcado cinco goles en un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones y ha sido eliminado en esa eliminatoria: el Manchester City contra el Mónaco en los octavos de final de la temporada 2016-17.
El Bayern ha remontado un déficit de ida en cuatro ocasiones de sus 16 eliminatorias anteriores en la Liga de Campeones (desde la temporada 1992-93). Sin embargo, no lo ha logrado en ninguna de sus semifinales anteriores, siendo eliminado en las cinco ocasiones.
El Bayern necesita ganar por al menos dos goles para llegar a la final, mientras que el PSG sabe que no puede dormirse en los laureles.
Aún está por verse si el partido de vuelta será tan abierto como el primero, aunque ambos entrenadores han sugerido que su estrategia no cambiará.
El Bayern de Múnich llega con el respaldo de su estadio, un factor que inclina la balanza en su favor. Según las simulaciones del superordenador de Opta, el conjunto alemán se impone en el 52.7% de los escenarios previos al encuentro.
En el historial de semifinales europeas, el cruce más prolífico en goles sigue siendo el Eintracht Frankfurt contra Rangers de la campaña 1959-60. Aquella eliminatoria dejó 16 anotaciones y un global de 12-4.
Para el PSG, la visita a Múnich no suele ser cómoda. Es el rival ante el que más derrotas ha sufrido como visitante en la Copa de Europa o Champions League, con un total de 5 caídas