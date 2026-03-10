FC Juárez: información, historia, títulos y datos

El FC Juárez fue fundado el 29 de mayo de 2015 en Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte del Ascenso MX. Desde su nacimiento buscó consolidar el futbol profesional en la frontera, tomando el lugar que años antes habían ocupado los Indios de Ciudad Juárez.

En el Ascenso MX, los Bravos se volvieron protagonistas rápidamente. En el torneo Apertura 2015 llegaron a semifinales y en el Clausura 2016 alcanzaron la final. Su mayor logro en esa categoría fue conquistar la Copa MX en 2019, lo que les dio proyección nacional. En junio de 2019, el club adquirió la franquicia de los Lobos BUAP y logró su ingreso a la Liga MX.

Desde entonces compite en la Primera División del futbol mexicano, buscando consolidarse y meterse a liguilla en un entorno altamente competitivo. Su casa es el Estadio Olímpico Benito Juárez, inmueble emblemático de la ciudad fronteriza y con una afición reconocida por su intensidad.

Títulos de Liga Hasta el momento, FC Juárez no ha conseguido campeonatos de Liga MX. En el Ascenso MX tampoco logró el título de liga, aunque fue subcampeón del Clausura 2016.

Otros títulos 1 Copa MX ● Clausura 2019 (vs América en semifinales; campeón ante América en penales tras empate 1-1 en la final disputada en Ciudad Juárez) Descensos FC Juárez no ha descendido deportivamente.

Su llegada a Primera División se dio mediante la compra de franquicia en 2019, por lo que no obtuvo el ascenso en la cancha. Desde entonces ha mantenido la categoría en Liga MX.

Títulos internacionales FC Juárez no cuenta con títulos internacionales oficiales.

Máximos anotadores históricos Entre los jugadores más destacados en la historia del club se encuentran: Leandro Carrijo máximo anotador con 75 anotaciones. Darío Lezcano – uno de los goleadores más importantes en la etapa reciente en Liga MX. Gabriel Hachen – referente ofensivo en el Ascenso MX. Flavio Santos – pieza clave en los primeros años del proyecto.

Al ser un club joven, sus récords históricos siguen en construcción, pero ya ha logrado consolidarse como el principal representante futbolístico de Ciudad Juárez en la máxima categoría.