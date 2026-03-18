El Fan Fest del Zócalo se celebrará sin venta de alcohol

El gobierno federal informó que no habrá ley seca nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero sí se restringirá la venta de alcohol en el Fan Fest que se instalará en el Zócalo capitalino.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que la medida responde a las reglas del certamen organizado por la FIFA y a compromisos contractuales con patrocinadores. En ese espacio no se permitirá la venta de cerveza ni otras bebidas alcohólicas.

Sería un poco extraño que durante todo el mundial no se pudiera vender alcohol”, señaló la mandataria en conferencia matutina. Precisó que fuera del Fan Fest, los establecimientos con permisos vigentes podrán operar con normalidad.

Pantallas gigantes y pre registro para el Fan Fest

El Fan Festival se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en la Plaza de la Constitución, uno de los espacios públicos más representativos del país. El evento contempla la transmisión de todos los partidos en una pantalla LED de 510 metros cuadrados, además de un sistema de audio de alta capacidad.

Los organizadores prevén también canchas abiertas al público, conciertos con artistas nacionales e internacionales, áreas de hospitalidad y una oferta gastronómica mexicana. La entrada será gratuita, aunque en la capital se requerirá registro previo mediante una plataforma digital que se habilitará en las próximas semanas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se analizan medidas preventivas para evitar incidentes asociados al consumo de alcohol durante el torneo. Señaló que el objetivo es reducir riesgos de violencia y promover un ambiente familiar.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, confirmó que la decisión de no vender bebidas alcohólicas en el Fan Fest ya está definida.

Qatar tuvo zona tolerada

En torneos anteriores, las políticas han variado según el país anfitrión. Durante la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, por ejemplo, la venta de cerveza con alcohol en zonas oficiales tuvo restricciones de horario, aunque sí estuvo permitida en ciertos espacios como el Fan Fest de Doha.

México será una de las sedes del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. La capital espera recibir a miles de aficionados en el Zócalo, en un formato que prioriza el acceso masivo y la convivencia sin consumo de alcohol dentro del evento principal.