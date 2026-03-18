Todas las obras estarán listas para el Mundial en CDMX, promete Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se comprometió a que todas obras anunciadas para recibir el Mundial “estarán listas en tiempo y forma”.

Brugada

Señaló que uno de estos ejes de obra, es la rehabilitación o construcción de canchas de futbol, proyecto que, muestra un gran avance.

13 canchas abiertas al público

De las 316 canchas que el Gobierno central proyecta rehabilitar o construir suman a la fecha 13 que ya están abiertas al público y otras 200 se entregarán en los próximos dos meses.

“Vamos avanzando (…) hoy entregamos cinco canchas aquí en Santa María Aztahuacán. Y me dice el secretario de Obras que están listas otras 200; son tantas que no me va a dar tiempo para inaugurarlas o entregarlas todas” dijo Brugada acompañada por la alcaldesa Aleida Alavez, ante decena de vecinos de la zona.

“Se están rehabilitando y construyendo 300 canchas maravillosas en la ciudad de México como las que hoy venimos a inaugurar. Hoy también vamos a modernizar transportes para la ciudad. Por ejemplo, el Ligero de Xochimilco” que contará con nuevas unidades, las cuales ya comenzaron a llegar, dijo.

En Iztapalapa habrá más canchas

Brugada

Iztapalapa es uno de las alcaldías que concentra el mayor número de canchas que serán rehabilitadas, con 60, puntualizó el secretario de Obras, Raúl Basulto.

Detalló que el proyecto permite además la recuperación del espacio público, con la rehabilitación de banquetas y la restitución de luminarias.

En las cinco canchas rehabilitadas en Santa María Aztahuacán, se colocaron mil 669 metros cuadrados de pasto sintético y mil 251 metros cuadrados en muros perimetrales y se instalaron 44 luminarias, detalló Basulto.

Todos estos espacios recuperados serán de acceso gratuito y estarán regulados para evitar su privatización, insistió la Jefa de Gobierno.

“Las canchas están abiertas a la comunidad, no se cobra ni un peso para hacer uso de ellas… queremos que el Mundial no sólo se lleve a cabo en el estadio, sino en todas las colonias y barrios”, concluyó.

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