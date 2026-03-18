Estadio BMO Field en Canadá provoca terror por sus gradas temporales

A menos de 100 días de que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo de 2026, uno de los estadios sede ha quedado en el centro de la conversación. No por su belleza, sino por la estructura que sostendrá a miles de aficionados.

El BMO Field, ubicado en Toronto, avanza en un proceso de renovación que elevará su capacidad de 28,000 a 45,000 espectadores. La expansión se sostiene en gradas temporales que se levantan por encima de las tribunas existentes, una solución habitual en eventos de gran escala, pero que esta vez ha provocado inquietud.

La preocupación no surgió desde un organismo oficial, sino desde el pulso digital. Una imagen de las estructuras metálicas en construcción se volvió viral y detonó una cadena de reacciones que cuestionan la solidez del montaje.

“Eso da miedo”, escribió un usuario en Reddit.

“No me da confianza”, respondió otro, amplificando una percepción que, aunque no técnica, sí impacta en la narrativa pública del torneo. La obra avanza, pero la percepción juega en contra

El estadio, propiedad de Maple Leaf Sports & Entertainment, atraviesa la fase final de su remodelación. La primera etapa incluyó mejoras tecnológicas visibles, como la instalación de cuatro nuevas pantallas con cinco millones de píxeles LED cada una, además de ajustes en zonas de hospitalidad, transmisión y servicios.

La segunda fase, la más ambiciosa, contempla la ampliación de 17,000 asientos mediante estructuras temporales, así como mejoras en el terreno de juego, iluminación y espacios para jugadores.

Desde la organización buscan contrarrestar la narrativa de duda.

Las renovaciones del estadio, incluidas las gradas temporales, han sido desarrolladas por líderes mundiales en arquitectura y desarrollo de estadios, y se han construido en cumplimiento de las normas de visibilidad de la FIFA y los estrictos requisitos de seguridad”, señaló un portavoz en declaraciones recogidas por el Toronto Star.

Seguridad técnica contra percepción emocional

Las autoridades locales también han respaldado el proyecto. De acuerdo con la ciudad de Toronto, las estructuras cumplen con todos los códigos de construcción y serán sometidas a inspecciones antes de su uso.

Como ocurre con toda la infraestructura de grandes recintos, la instalación se someterá a las inspecciones y certificaciones necesarias antes de su aprobación para el uso”, explicó una portavoz municipal.

Sin embargo, el debate ha abierto una línea más profunda. No basta con que una estructura sea segura, también debe parecerlo.

El académico Lydell Weaver lo resume con términos técnicos

Lo relativamente fácil es garantizar la seguridad. Lo más difícil es lograr que transmita esa sensación”.

Un estadio clave en el Mundial 2026

Toronto será una de las ciudades protagonistas del torneo organizado por FIFA. El BMO Field albergará seis partidos, incluido el debut de la selección de Canadá el 12 de junio.

Las gradas temporales no son una novedad en el deporte internacional. Han sido utilizadas en Juegos Olímpicos, torneos de golf y finales de ligas. El propio BMO Field ya recurrió a una configuración similar en 2016, cuando fue sede de eventos como la MLS Cup y la Grey Cup.

Pero en la era de la viralidad, una imagen puede pesar más que un expediente técnico.