La WWE confirmó el fallecimiento de Jermaine Haley (1988-2026), mejor conocido en la lucha libre como Bronson Reed. La empresa indicó que el gladiador de 38 años tuvo complicaciones médicas.

“Jermaine fue una figura imponente en la WWE, pero más allá de eso, fue una persona excepcional, un hombre profundamente dedicado a su familia y un compañero muy querido”, destacó la WWE.

La WWE destacó la calidad de persona de Jermaine Haley Foto: Cortesía WWE

“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con toda la familia de Jermaine —incluyendo a su esposa, Paige, quien está embarazada, y a su hija—, así como con sus amigos, compañeros de trabajo y seguidores”, añadió.

Bronson Reed es originario de Black Forest, Australia y la WWE destacó, en su momento, la fuerza que tenía y la agilidad para pasar por encima de sus rivales.

El luchador debutó en la WWE en 2019 y gracias a su buen desempeño, ascendió a NXT, donde conquistó el Campeonato Nortemaricano tras vencer a Johnny Gargano.

Tras un breve periodo fuera de los encordados, regresó con nuevos bríos para ganar la “Andre the Giant Memorial Battle Royal” en 2024.

En mayo de 2025, Bronson Reed participó en el evento WWE Saturday Night’s Main, uniéndose a Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman.

REACCIONES A LA MUERTE DE BRONSON REED

“RIP Bronson Reed”, publicó John Cena en redes sociales.

“Un gran luchador y un gran tipo también”, escribió Lizzy Rain.

La WWE rindió un homenaje al luchador con un “10 Bell Salute” en un evento en vivo en Roanoke, Virginia.

Después de darse a conocer el fallecimiento de Bronson Reed, varios usuarios recordaron el momento en que Oba Femi lo lanzó hacia una plataforma, que le provocaron varias lesiones. Sin embargo, la WWE no dio más detalles de la causa de su fallecimiento.