Falla mecánica deja a Checo Pérez fuera del GP de Canadá, su primer abandono con Cadillac

El piloto mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera del Gran Premio de Canadá en la vuelta 43 luego de una falla mecánica en su Cadillac cuando estaba luchando por la posición 14 de la competencia dominada por Andrea Kimi Antonelli.

Checo Pérez estaba en la contienda por la posición con el Haas de Esteban Ocon, esto luego de una estrategia donde habían apostado por los neumáticos blandos que habían exhibido ser positivos en la carrera sprint del sábado donde escaló hasta la posición 11.

Sergio Pérez circulaba en el duelo con el francés, tal como había sucedido en la sprint e, incluso, habían tenido comentarios negativos por parte de Antonelli al verse estorbado por los dos monoplazas en su paso como líder.

Cuando el mexicano de Cadillac circulaba en la vuelta 43, la suspensión delantera derecha se reventó obligándolo directamente para tomar el camino a la zona de los pits y aparcar el coche.

Cadillac emitió una rápida comunicación donde señalaron que, inicialmente, no tenían una explicación para lo sucedido, pero se dedicarían a investigar.

El abandono de Canadá es el primer retiro de Sergio Pérez en la temporada. Valtteri Bottas abandonó en el Gran Premio de Australia en lo que es, hasta ahora, también el único retiro del finlandés y compañero del tapatío.