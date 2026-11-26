El éxito que ha tenido Cesc Fábregas en el banquillo del Como italiano comenzó a colocarlo entre los posibles candidatos para dirigir en un futuro al Barcelona, una posibilidad de la que el entrenador español prefirió no hablar, al asegurar que está concentrado en su actual proyecto.

Fábregas, quien consiguió el ascenso a la Serie A y posteriormente llevó al conjunto italiano a disputar por primera vez en su historia la Champions League, reconoció el cariño que mantiene por la institución azulgrana, en la que se formó como futbolista.

Soy de los que viven el día a día. Pensar en el futuro, normalmente, no te lleva a ningún lado”, respondió el estratega español en entrevista con TNT, tras la victoria de su equipo ante el AEK de Atenas, correspondiente a la quinta jornada del certamen continental.

El nombre de Fábregas comenzó a ganar fuerza como una alternativa a largo plazo para el banquillo del conjunto catalán, que actualmente ocupa el alemán Hansi Flick, quien tiene contrato hasta junio de 2028.

“Soy de allí, he crecido en ese club y conozco a toda la gente, pero nunca me ha gustado pensar muy adelante. Las veces que lo he hecho no me ha ido bien”, agregó.

El estratega español destacó que su prioridad es mantener el crecimiento del Como, una institución en la que asumió importantes responsabilidades y con la que consiguió resultados que le permitieron ganar notoriedad en el futbol europeo pese a su corta trayectoria como entrenador.

No se pierde los partidos del Barcelona

Aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de dirigir al conjunto azulgrana, Cesc Fábregas reconoció que sigue prácticamente todos los encuentros del Barcelona y que disfruta particularmente de la propuesta futbolística del equipo de Hansi Flick.

Incluso, el entrenador confesó que mientras preparaba el enfrentamiento ante el AEK de Atenas, sus auxiliares tuvieron que pedirle que dejara de ver en su teléfono un partido del conjunto catalán para concentrarse en sus labores.

Fábregas también destacó el nivel futbolístico que han mostrado otros equipos europeos como el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, a los que considera entre los conjuntos que más disfruta observar.

El próximo 27 de enero de 2027, el entrenador español tendrá la oportunidad de enfrentarse al equipo en el que se formó como futbolista, cuando el Como y el Barcelona se midan en la Champions League.

El encuentro representará una prueba especial para Fábregas, quien tendrá la responsabilidad de intentar derrotar desde el banquillo a uno de los clubes con los que mantiene un vínculo sentimental.