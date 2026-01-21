‘F1: La Exhibición’ llega a México: Mira cuándo, dónde y cómo comprar boletos

“F1: La Exhibición” llegará a la Ciudad de México el próximo 20 de marzo de 2026, siendo otra manera de seguir consolidando afición hacia la máxima categoría del automovilismo.

Se trata de una exposición temporal que la Fórmula 1 ha organizado desde 2023 en varias ciudades alrededor del planeta, y que está conformada por seis salas que abarcan más de 2,000 metros cuadrados y que ofrecen una perspectiva única del mundo de la categoría.

La Fórmula 1 destaca que ha alcanzado los 48 millones de aficionados en México, además de que el Gran Premio es uno de los que más asistencia general y, con el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la parrilla este año con Cadillac, esta cifra podría ser mayor.

La edición de “F1: La Exhibición” en la Ciudad de México estará localizada en el Museo Yama Punta, en la Alcaldía Coyoacán.

La Ciudad de México es un vibrante centro cultural con una auténtica pasión por el automovilismo, por lo que era lógico que fuera la siguiente parada de la gira latinoamericana”.

“F1: La Exhibition” tendrá una sala exclusiva para rememorar la historia del Autódromo Hermanos Rodríguez, que ha sido sede de Grandes Premios desde los años 60, así como a sus héroes locales, incluyendo a Sergio Pérez y a los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez.

Las salas principales incluyen “Pit Wall”, una experiencia cinematográfica en la que se reviven los momentos más destacados de la historia de la Fórmula 1, la galería "Érase una vez en la Fórmula 1", que exhibe fotografías inéditas, monoplazas históricos, contenido audiovisual y objetos originales, y el Design Lab, que acerca a los visitantes al proceso de desarrollo de los monoplazas cada temporada.

También estarán las salas “Drivers & Duels”, la cual celebra a los pilotos más emblemáticos, las mejores rivalidades y carreras históricas, “Fallen Heroes”, que rinde homenaje a los pilotos que perdieron la vida en competencia, y Survival, que explora el accidente del francés Romain Grosjean en el GP Bahréin en 2020.

¿Dónde y cuándo se inaugurará “F1: The Exhibition”?

La exposición estará ubicada en Museo Yama Punta, en Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Alcaldía Coyoacán, CP 04610. Abrirá sus puertas el viernes 20 de marzo.

¿Dónde adquirir los boletos para este evento?

Las únicas vías disponibles son el sitio oficial de Fever, así como su App Móvil, disponible en Apple y Android.

¿Cuándo arranca la venta los boletos y cuánto cuestan?

Será el próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 9:00 AM (Hora CDMX). El costo de admisión general es de 250 pesos.

A partir de hoy inició la inscripción para la preventa, cuya fecha se informará a quienes estén en la lista de espera.