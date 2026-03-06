Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 6 marzo 2026

LOS CUBIERTOS

¿Será cierto que el tipo de cubiertos que usamos afecta el sabor de los alimentos?

R. Sí, los utensilios pueden cambiar la forma en que se percibe el sabor. Le comparto que el gusto va mucho más allá de lo que come: su cerebro combina el olor, la temperatura e incluso las expectativas para determinar el sabor de algo. Sus utensilios también influyen, ya que su peso, forma y material afectan la experiencia de comer de maneras sorprendentes. Un estudio de 2013, publicado en la revista científica Flavour, descubrió que el yogur servido en cucharas de plástico más ligeras se percibía como más denso y más caro que el mismo yogur servido en cucharas de plástico más pesadas.

Otra investigación descubrió que las cucharas de metal, como la plata, pueden mejorar el sabor de los alimentos más que las cucharas de plástico. Y en 2023 un estudio descubrió que las personas disfrutaban más del ramen cuando usaban sus propios tazones y tenedores, en su mayoría hechos de cerámica y metal, respectivamente, en lugar de los utensilios y tazones de plástico habituales. Los investigadores sugieren que esto se debe a la familiaridad y la comodidad: incluso, antes de dar un bocado, su cerebro capta las señales de lo que ve y toca, formando expectativas y ayudando a moldear el sabor. El material de los utensilios también puede influir en el sabor de la comida. Los utensilios de metal añaden su propio toque: los cubiertos de cobre y zinc, por ejemplo, son más reactivos químicamente, y el ligero sabor metálico puede potenciar el sabor dominante de un alimento, haciendo que las sustancias dulces sepan más dulces, las amargas sepan más amargas, etcétera.

Los utensilios hechos de metales químicamente más inertes, como el oro y el acero inoxidable, mantienen los sabores prácticamente inalterados. Incluso con los ojos vendados, los participantes en el estudio antes mencionado sobre cucharas de plástico frente a cucharas de metal pudieron saborear las diferencias, lo que demuestra que el material en sí, no sólo su aspecto o valor percibido, puede influir en cómo experimentamos los sabores de la comida.

Un ejemplo claro que recientemente anoté en una columna es que el mejor tipo de utensilio para el caviar es la concha nácar, ya que no disfraza el sabor ni lo opaca.

LAS TALLAS

¿Se ha fijado que las tallas para zapatos de hombre y mujer son diferentes, por qué?

R. Los zapatos de hombre y de mujer tienen tallas distintas por razones históricas y anatómicas.

En promedio, los pies masculinos son más largos y anchos, mientras que los femeninos suelen ser más estrechos y con arcos más marcados, por eso las hormas se diseñan diferente.

En Estados Unidos, además, se desarrollaron dos sistemas numéricos separados que restan valores distintos a la medida del pie para hombres y mujeres, lo que genera una diferencia de alrededor de una a dos tallas entre ambos.

Aunque hoy podría usarse un sistema unisex, la industria del calzado mantiene esta separación porque está muy arraigada y permite ajustar largo y ancho según el público objetivo.