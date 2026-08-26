F1 alista su plan B para 2027: China podría ser la carrera inaugural de la temporada

El conflicto en el Medio Oriente no solo ha puesto en jaque el final de la temporada 2026 de la Fórmula 1, sino que además ya ha llevado a pensar a Liberty Media, la empresa con los derechos comerciales de la categoría, ha tener que tener un plan B para el 2027 luego de que las primeras carreras en esa zona del mundo podrían seguir en riesgo.

De acuerdo con el plan detallado por el portal especializado The Race, el Gran Premio de China ha emergido como la principal opción de respaldo para albergar la carrera inaugural del campeonato 2027 en caso de que no sea posible arrancar en Bahréin o Arabia Saudita.

La planificación original de la categoría contempla iniciar la temporada el 14 de marzo en Bahréin, seguido por la cita en Jeddah el 21 de marzo, previo a las carreras en Australia, Japón y China. Sin embargo, si la inestabilidad en la región imposibilita el desarrollo de la gira inicial por Oriente Medio, la alternativa prioritaria de F1 es arrancar en marzo directamente con el Gran Premio de China, seguido inmediatamente por la competencia en Japón.

El temor de la F1 es que las complicaciones que tienen en duda poder finalizar el 2026 en Qatar y Abu Dhabi no se resuelvan, especialmente ante las diferencias que siguen existiendo entre Estados Unidos e Irán. La máxima categoría quiere tomar una decisión en las próximas semanas y todo apunta a una posible fecha en Europa, específicamente en Imola, como cierre del campeonato actual en caso de no poder viajar a Asia.

A diferencia de la temporada de este 2026 que arrancó en Australia, el trazado del Albert Park no podría recibir la primera fecha dado que se encuentran realizando trabajos de remodelación en el circuito, los cuales no estarían listos en marzo.

F1 analiza que, en caso de tener que modificar el calendario 2027 podría mandar las carreras del Medio Oriente a la parte final para tener tiempo y esperar una resolución del conflicto, aunque presentando un plan B con un calendario que no las incluya y así completar 24 carreras.