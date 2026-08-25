FIA condena acoso a comisarios tras sanción a Colapinto en Zanvoort y advierte acciones legales

La tensión tras el Gran Premio de los Países Bajos y la sanción a Franco Colapinto ha llevado a un nuevo nivel y ahora, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado oficial en respuesta a las severas acusaciones realizadas por uno de los directivos de una marca que patrocina al piloto argentino.

El comunicado de la FIA en redes sociales va en relación a lo dicho por Sean Summers, director de marketing de Mercado Libre —patrocinador principal del piloto argentino Franco Colapinto—, quien acusó a los comisarios de "destruir la integridad de la Fórmula 1" tras sancionar al corredor de Alpine.

La polémica se originó en la pista de Zandvoort, donde Colapinto recibió un drive-through y dos puntos de penalización en su superlicencia por adelantar a Yuki Tsunoda bajo banderas amarillas en el primer giro ante el accidente de Max Verstappen, un castigo que generó polémica dado que, la bandera verde estaba en la zona donde él transitaba, esto mientras otros fanáticos defendían que ante un choque es necesario reducir la velocidad y no adelantar a otro competidor por seguridad.

El argentino calificó la medida como "extremadamente dura", argumentando que frenar intempestivamente habría sido más peligroso. Sin embargo, el ejecutivo del patrocinador desató la controversia en la red social X al publicar: "Los comisarios de la FIA están matando la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser horribles e impactando los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Algo está gravemente roto en la cultura de esa organización".

Ante la ola de hostigamiento digital desencadenada hacia los comisarios según la FIA, el organismo rector fijó su postura mediante una declaración pública:

"Tras el Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abusos en línea después de aplicar sanciones deportivas en consonancia con los reglamentos de la FIA”, dice la institución en un comunicado.

La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de abuso y acoso. El desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas ni ataques personales. En 2023, la FIA lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario sufriera abusos dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos. Instamos a todos los que participan en nuestro deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de ella."

Posibles acciones legales de la FIA

Más allá del rechazo público al acoso cibernético, la FIA evalúa llevar la controversia al terreno legal y evalúa opciones en tribunales contra los autores de ataques personales o acusaciones directas de falta de integridad que vulneren el honor de los comisarios.