Los dueños del pádel mundial: Coello, Tapia, Triay y Brea imponen una dictadura histórica en 2026

El circuito internacional de pádel ha consolidado este año un dominio incontestable en la cima del ranking FIP. Arturo Coello y Agustín Tapia en la categoría masculina, junto a Gemma Triay y Delfina Brea en la femenina, han establecido un estándar de excelencia que combina solidez táctica con una solvencia letal en los momentos de mayor presión competitiva.La hegemonía de Coello y Tapia: Potencia y consistencia

Arturo Coello y Agustín Tapia, conocidos popularmente en los veinte por diez como los 'Golden Boys', se mantienen firmes en el número uno del ranking mundial con 21,123 puntos cada uno. Su éxito radica en la evolución constante de un juego cada vez más agresivo: a lo largo de esta temporada han elevado su efectividad en puntos de quiebre al 47%, concediendo únicamente el 20.3% a sus adversarios.

Entre sus hitos más memorables de 2026 destaca la victoria en el BNL Italy Major de Roma, donde rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas frente a sus inmediatos perseguidores, Alejandro Galán y Fede Chingotto. Asimismo, Coello hizo historia al convertirse en el primer jugador de la disciplina en alcanzar los 10 títulos Major a lo largo de su brillante carrera.

Triay y Brea: Un dúo para la historia grande

En el circuito femenino, el tándem formado por Gemma Triay y Delfina Brea domina la clasificación con 18,283 puntos tras una campaña repleta de récords. El impacto de esta pareja ha sido monumental, coronando a Delfi Brea como la primera jugadora argentina en más de una década en alcanzar el puesto número uno del mundo.

Su hegemonía se ha forjado mediante triunfos trascendentales como el conseguido en el Pretoria P1 de Sudáfrica, una extenuante final de casi tres horas que las consagró en la élite de Premier Padel. Previamente, revalidaron su corona en el Major de Italia tras imponerse en la gran final a Ari Sánchez y Andrea Ustero.

Innovación en el juego: El nuevo reglamento de saque

Este rendimiento superlativo coincide con un proceso de evolución estructural en el deporte blanco. Durante 2026, la implantación de las nuevas reglas de saque ha abierto un abanico de alternativas tácticas: si bien el impacto del balón se mantiene por debajo de la cintura, ahora es suficiente con tener un pie en contacto o por detrás de la línea de servicio, otorgando mayor soltura a los restadores y sacadores.

Gracias a esta holgada diferencia de puntos, ambas duplas no solo aseguran la cúspide de la tabla, sino que continúan redefiniendo la época más exigente y competitiva del pádel profesional.