F1 2026 Test Bahréin: "Checo" Pérez finaliza el penúltimo día de pruebas en 14°

Sergio “Checo” Pérez pudo completar un programa más extenso con Cadillac durante la sesión de este jueves, en el penúltimo día de test en Bahréin de la temporada 2026 ubicándose en la posición 14 con una diferencia menor a tres segundos respecto al más veloz, el italiano Andrea Kimi Antonelli, Mercedes.

“Checo” Pérez logró una mejor vuelta de 1m35.369s en la hora final de la sesión usando un compuesto blando reduciendo en más de dos segundos el registro previo que había conseguido con la goma media. La sesión ha tenido que ser compartida con Valtteri Bottas quien rodó durante la mañana con el tiempo de Pérez por delante del finlandés.

Sergio Pérez completó un total de 50 vueltas en su penúltimo día de entrenamientos.

Antonelli el más veloz con Mercedes

En la parte final de la jornada, Andrea Kimi Antonelli llevó a su Mercedes a la cima con un tiempo de 1m32.803s superando por 0.058 segundos al McLaren de Oscar Piastri, demostrando una vez más la superioridad de la unidad de potencia alemana.

Max Verstappen rodó 139 vueltas antes de la simulación de arranque, el mayor número del día, situándose tercero a 0.359s de lo hecho por el italiano de la estrella. Lewis Hamilton saltó al cuarto en los últimos 30 minutos con los neumáticos medios, pero a seis décimas de segundo de Antonelli. Lando Norris, quien tuvo el turno de la mañana cerró los cinco primeros.

¿A qué hora probará “Checo” Pérez el viernes 20 de febrero de 2026?

Sergio Pérez probará durante la sesión matutina en Bahréin el viernes 20 de febrero arrancando a las 01:00 horas tiempo del centro de México. Esta será la última jornada de test antes del primer gran premio en Australia.