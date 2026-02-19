Periodista se disculpó por salir en TV bajo los efectos del alcohol

La periodista Danika Mason, de 31 años, se disculpó por salir en una retransmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina bajo los efectos del alcohol. La joven señaló que se tomó una copa y no había cenado.

“Quiero disculparme. Quería también dar las gracias a todos los que me contactaron. Estoy un poco avergonzada. Evalué por completo mal la situación”, señaló.

La austriaca Lea Haslwanter durante su entrenamiento en Bobsleigh de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Reuters

Durante su intervención del miércoles desde los Alpes italianos, sus comentarios no fueron continuos, por lo que el video se hizo viral.

“No tendría que haber tomado una copa, sobre todo en esas condiciones: hace frío, estamos en altitud y no haber cenado seguramente tampoco ayudó. Asumo toda mi responsabilidad”, agregó.

Por su parte, el presentador Karl Stefanovic le respondió que no se preocupara y la calificó como una leyenda.

“No te preocupes. Pasemos a otra cosa. Eres una leyenda”, dijo.

En la jornada de este jueves 19 de febrero, España consiguió un histórico oro en el sprint del esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El catalán puso fin a más de medio siglo sin que su país lograra un metal dorado.

Minutos antes, Ana Alonso logró la primera medalla de España en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno, al conquistar el bronce en el sprint del esquí de montaña.