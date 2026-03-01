Al menos seis muertos tras oleada de misiles en Irán; entre ellos una niña | VIDEO

La agencia Agence France-Presse informó que misiles iraníes impactaron el centro de Israel, provocando la muerte de seis personas y dejando más de 20 heridos, en una nueva fase de la confrontación directa entre Teherán y Jerusalén.

El ataque ocurre en un contexto de escalada militar sin precedentes, luego de que Israel lanzara una ofensiva aérea masiva contra el corazón de Teherán y de que Irán prometiera una represalia de magnitud “nunca antes vista” tras la muerte de su líder supremo.

El ejército israelí confirmó que su fuerza aérea avanzaba con el objetivo de “establecer superioridad aérea y abrir el camino hacia Teherán”. De acuerdo con fuentes militares, aproximadamente la mitad de las reservas de misiles iraníes habría sido destruida durante la guerra previa de junio de 2025.

La ofensiva se produce un día después de la muerte del ayatolá Ali Khamenei, abatido en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel. La acción representa un punto de quiebre estratégico en el equilibrio de poder regional.

Irán promete represalia “más feroz de la historia”

El presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó el asesinato de Khamenei como una “declaración de guerra contra los musulmanes” y sostuvo que vengar su muerte es “un deber y un derecho legítimo” de la república islámica.

Por su parte, el jefe de seguridad Ali Larijani prometió atacar a Estados Unidos e Israel “con una fuerza que jamás han conocido”.

Irán designó al ayatolá Alireza Arafi como miembro de un consejo de liderazgo interino que gobernará hasta que la Asamblea de Expertos nombre un nuevo líder supremo permanente.

El servicio de ambulancias Magen David Adom informó que sus equipos atendieron a más de 20 personas heridas tras el impacto de un misil balístico iraní en Beit Shemesh, ciudad ubicada en el Distrito de Jerusalén.

Entre los heridos se encuentra una niña de 10 años en estado grave, mientras que otras dos personas quedaron atrapadas en el lugar del impacto. Las autoridades reportaron daños estructurales en distintos puntos del país.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante casi 15 minutos consecutivos en amplias zonas, desde Nahariya en el norte hasta Ashdod en el sur, incluyendo Tel Aviv, Bat Yam, Jerusalén, Beersheba, el Néguev occidental, Galilea y los Altos del Golán.

El Comando del Frente Nacional instruyó a los residentes del centro de Israel a permanecer cerca de refugios. En algunas zonas de Jerusalén se ordenó permanecer en espacios protegidos hasta nuevo aviso.

En Ashkelón se localizaron fragmentos de interceptores sin reporte de heridos, mientras que un dron presuntamente infiltrado en el área de Jerusalén y el Mar Muerto fue interceptado tras más de 10 minutos de persecución aérea.

El conflicto se extiende a la región

Irán atacó por segundo día consecutivo objetivos en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak. En Jerusalén se activaron sirenas ante lanzamientos adicionales.

En Karachi, Pakistán, al menos ocho personas murieron durante protestas frente al consulado estadounidense. En Bagdad, cientos de manifestantes intentaron ingresar a la Zona Verde, donde se ubica la embajada de Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica convocó a sesión extraordinaria sobre Irán a petición de Rusia.

La muerte del líder supremo iraní y la respuesta militar inmediata configuran un escenario de confrontación directa entre Estados, superando el modelo previo de guerra indirecta.

Expertos en seguridad internacional advierten que el conflicto podría escalar hacia una guerra regional de gran escala, con impacto en rutas energéticas estratégicas y en la estabilidad del Golfo Pérsico.

