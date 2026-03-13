F1 2026: Russell gana la Sprint en China seguido por los Ferrari; "Checo" Pérez en 19

George Russell logró su primera victoria sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al imponerse en la carrera del sábado por la mañana del Gran Premio de China, esto en una muestra de superioridad del Mercedes. A su vez, Sergio “Checo” Pérez finalizó en el puesto 19.

En la arrancada, los Ferrari volvieron a demostrar el potencial del motor de combustión, específicamente del turbo, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc alcanzando rápidamente a George Russell. El siete veces campeón del mundo entró en un intercambio por la cima con el de Mercedes logrando el de Ferrari tomar la cima y ganar una diferencia de medio segundo durante los primeros dos giros.

Sin embargo, cuando la carrera completó el primer tercio de las 19 vueltas pactadas, Ferrari comenzó a exhibir problemas en el rendimiento de los neumáticos permitiendo que Russell tomara la cima y se escapara poniendo hasta cuatro segundos sobre los Ferrari.

Charles Leclerc ascendió al segundo tras un duelo lado a lado con Hamilton, casi llegando al contacto.

Mientras Russell se llevó la victoria, su compañero Andrea Kimi Antonelli no tuvo una arrancada competitiva y descendió hasta el octavo puesto desde donde comenzó una remontada, pero también tuvo un contacto con el Red Bull de Isack Hadjar que le costó una sanción de 10 segundos.

Antonelli alcanzó el segundo puesto rápidamente tras pasar a los McLaren y a los Ferrari a seis vueltas del final, pero su posición parecía efímera ante la necesidad de cumplir con el castigo. Sin embargo, la detención del Audi de Nico Hulkenberg en la curva 1 obligó a una salida del safety car que los líderes aprovecharon para ir a los pits y cambiar neumáticos. En el caso del italiano también cumplió con la penalización de 10 segundos.

Las paradas en pits trajeron un reacomodo detrás de Russell, con Leclerc recuperando el segundo seguido por Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli y Piastri en la zona de los puntos.

La carrera reinició con tres vueltas para el final con Russell controlando el rearranque y ganando de inmediato un segundo sobre Leclerc. Hamilton adelantó a Norris para tomar la tercera plaza dejando al campeón del mundo en cuarto.