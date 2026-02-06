¿Cuántos extranjeros tiene Cruz Azul tras la salida de Camilo Cándido?

Luego de 34 partidos defendiendo la playera de Cruz Azul, y tras regresar de su préstamo, La Máquina hizo oficial la salida del defensor uruguayo Camilo Cándido, liberando una plaza de extranjero más que la escuadra celeste podría utilizar en este tramo final del mercado de fichajes.

Con la mira en el Clausura 2026 de la Liga MX, y su defensa del título en Concachampions, los movimientos en Cruz azul no cesan de cara a la parte final del mercado de transferencias.

Así fue el anuncio de Cruz Azul, destacando el profesionalismo de Camilo Cándido:

Estas son las estadísticas del defensor uruguayo en su paso por la Liga MX con Cruz Azul:

- 2 torneos con Cruz Azul / Apertura y Clausura 2024.

- 34 partidos (7 de Liguilla).

- 1,092 minutos (225 en Liguilla).

- 1 gol anotado / Jornada 16 del Clausura 2024 contra Atlas.

- Préstamo de 1 año al Atlético Nacional de Colombia.

Así queda el cupo de extranjeros para Cruz Azul

Estos son los futbolistas NFM (No Formados en México) que -de momento- se encuentran inscritos con Cruz Azul para el Clausura 2026 y la Concachampions 2026:

Durante este semestre de la Liga MX, cada uno de los equipos cuenta con autorización de registrar a 9 futbolistas NFM , por lo que a La Máquina le resta un cupo que podría utilizar durante el presente mercado de transferencias, mismo que finalizará el lunes 9 de febrero.

Estos son los jugadores NFM que se encuentran a disposición de Nicolás Larcamón:

1. Kevin Mier / Portero, Colombia.

2. Willer Ditta / Defensa, Colombia.

3. Gonzalo Piovi / Defensa, Argentina.

4. Agustín Palavecino / Mediocampista, Argentina.

5. José Paradela / Mediocampista, Argentina.

6. Rodolfo Rotondi / Mediocampista, Argentina.

7. Osinachi Christian Ebere / Delantero, Nigeria.

8. Gabriel Toro Fernández / Delantero, Uruguay.

Cruz Azul tomó ventaja de 3-0 sobre Vancouver FC tras la ida en la Primera Ronda de Concachampions. Mexsport

