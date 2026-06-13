Exseleccionado de México presume foto con Shakira

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 sigue revelando varias historias. El exseleccionado de México, Carlos Salcido, presumió una foto que se tomó con la cantante colombiana Shakira, afuera del Estadio CDMX.

“Solo un poquito”, fue el título que le dedicó Carlos Salcido a la foto con Shakira, en el que agregó el tema del “Waka Waka”.

Shakira cantó “Dalai Dalai”, el tema oficial del Mundial, en la ceremonia de inauguración Mexsport

Antes del silbatazo inicial del partido entre México y Sudáfrica, la colombiana salió a escena para interpretar “Dalai Dalai”, el tema oficial del Mundial; estuvo acompañada por el cantante Burna Boy.

En la ceremonia de inauguración también participaron Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro, Danny Ocean, Andrea Bocelli y Lila Downs.

El pasado jueves, México venció 2-0 a Sudáfrica para comandar el Grupo A del Mundial, seguido con Corea del Sur con las mismas unidades, pero con menor diferencia de goles.

Carlos Salcido disputó tres Mundiales, los de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es considerado como uno de los mejores laterales izquierdos de México. Fue parte del plantel que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Antes de ser futbolista, el originario de Ocotlán, Jalisco, trabajó en distintos oficios y recorrió largas distancias para entrenar. Su debut profesional fue con Chivas en 2001. Tras su paso por Chivas, militó en el PSV Eindhoven, donde consiguió dos Eredivisie y disputó la Champions League. Carlos Salcido también militó con el Fulham.