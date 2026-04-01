Experiencia única en el Estadio Banorte, un éxito la colaboración de Hugo Sánchez y Airbnb

La colaboración del exfutbolista Hugo Sánchez y Airbnb fue un éxito. El alojamiento de promoción en el Estadio Azteca dio un reflejo del impacto que genera la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y la emoción de los aficionados por visitar la CDMX.

El Pentapichichi fungirá este 5 de abril como anfitrión de un espacio en el Estadio Banorte, en el que convivirá con un puñado de afortunados que aplicaron a la promoción mediante la plataforma Airbnb, limitada a cuatro ganadores.

“Hugo ha sido un increíble partner, no sólo por su extraordinario legado como uno de los mejores jugadores en la historia. Él fue creando detalles de la decoración, nos prestó un cuadro que le pintaron y que suele tener en su sala, Hugo Sánchez estuvo muy emocionado desde el principio de esta idea.

Los aficionados vivirán con él el tour del estadio, podrán echarse un partido con él, contará sus anécdotas, será emocionante porque los ganadores pasarán la noche en el estadio, a los ganadores se les confirmó su lugar en un correo mediante la aplicación de Airbn”, destacó María José Amezcua, Comms Manager de Airbnb México.

En entrevista con Excélsior, Amezcua destacó el protagonismo que tendrá Airbnb durante la Copa del Mundo 2026 en las ciudades que albergarán partidos, especialmente en la CDMX.

“Airbnb es promotor oficial del torneo en Norteamérica, no sólo las experiencias de hospedaje convencional. Haremos donación de 12 mil boletos de los partidos del Mundial para organizaciones sociales”.

Sobre las expectativas de turismo nacional e internacional, Amezcua añadió que “todavía hay disponibilidad de alojamientos en fechas de partidos hablando propiamente de la plataforma, se acercan las fechas y el inventario disminuye obviamente, por eso invitamos a la gente a que sean anfitriones, sacarle provecho a una recámara que no utilices”.

La estimación es de 90 mil personas que se alojarán en espacios reservados a través de Airbnb (según Deloitte). El crecimiento es acelerado: las búsquedas de estancias en ciudades sede han subido un 80 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las familias y grupos ya representan más de la mitad de las reservaciones vinculadas al Mundial y a nivel global las estancias cortas predominan: “las reservaciones de dos noches concentran cerca del 30 por ciento, seguidas por estancias de cuatro a cinco noches, que superan el 20 por ciento”.