Éxito rotundo en CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 que suma adeptos

El CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva cerró su séptima y última etapa durante un fin de semana en donde resaltó la participación de Marion Renner en THE ORIGINS CANVAS, la participación de las fundaciones Villas Juan Pablo y Glasswing International en PÁDEL CON CAUSA y el título en la categoría Open de Ivo Alem y Matías Almada.

Con actividad dentro y fuera de la cancha desde el jueves 22 al domingo 25 de octubre, Puebla fue la séptima sede del Tour, mismo que también tuvo presencia en Guadalajara, Cancún, Mérida, Querétaro, CDMX, Monterrey.

PÁDEL CON CAUSA y las fundaciones involucradas

Repartiendo $60,000 pesos a la fundación Villas Juan Pablo tras formar parte del equipo campeón en la categoría Open, el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva dio voz a Kathia Blanco, Directora de Desarollo Institucional, que mostró su deseo por remodelar con prioridad una de las zonas en donde los niños se desenvuelven:

Estaban muy interesados y emocionados de conocernos como fundación. Tenemos varias causas, una de ellas es la ludoteca en la que atendemos a chiquitos de entre 3 meses a 4 años y ahí es donde queremos hacer una remodelación”.

Kathia Blanco, Directora de desarrollo institucional Villas Juan Pablo, recibió el donativo de $60,000 en el Cupra Pádel Tour Imagen 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

Por su lado, Glaswing International fue acreedora a $40,000 pesos por formar parte del conjunto finalista de la categoría Open; Valeria Suárez, Directora de la fundación en México, fue contundente y no dudó en mostrar su agradecimiento a Grupo Imagen y cada una de los involucrados que hacen posible PÁDEL CON CAUSA:

Estamos súper contentas porque es un torneo donde es increíble vivir la experiencia de PÁDEL CON CAUSA, han sido tres ciudades y fue muy emocionante la Final. Hoy agradecemos a Cupra, a Grupo Imagen y a Banco Multiva que nos invitaron a participar”.

Valeria Suárez directora de Glasswing International en México agradece a Grupo Imagen, Cupra y Banco Multiva el donativo de $40,000 pesos. Pável Jurado

Todos los campeones en CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026

Con palas como reconocimiento para cada uno de los 8 campeones en las distintas categorías, y mochilas para los finalistas, estas fueron las parejas que lograron consagrarse en el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva:

Tercera Femenil / Diana Lisset y Paola Zamudio.

Cuarta Femenil / Daniela Varela y Pau Barroeta.

Quinta fuerza / Mia Carranza y Diego Carranza.

Cuarta fuerza / David González y Juan Carlos González.

Tercera fuerza / Adrián Sánchez e Ian Muñóz.

Segunda fuerza / Rodrigo Walls y Álvaro Bretón.

Primera fuerza / Eduardo Moreno y Simón Chafar.

Categoría Open / Ivo Alem y Matías Almada.

Trofeos del Cupra Padel Tour Imagen 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

‘THE ORIGINS CANVAS’ y su mensaje lleno de sensibilidad

El vibrante fin de semana en Puebla también contó con la participación de la artista Marion Renner, quien encabezó THE ORIGINS CANVAS al compartir completamente en vivo su diseño inspirado en la talavera y dejando un mensaje de aliento para los seguidores del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva:

Que se animen a pintar porque es algo muy lindo, o que se animen a eso que les gusta mucho, pero que lo intenten, que sea otro tipo de arte”.

Marion Renner fue parte de The Origins Canvas en el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

BFG