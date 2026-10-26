VIDEO: Jalen Williams sufre espeluznante lesión que lo aleja de las duelas de la NBA con el Thunder

Jalen Williams no volverá a pisar una duela de la NBA en por lo menos tres meses. El escolta del Oklahoma Thunder sufrió una severa lesión en el tobillo que ensombreció la victoria de su equipo como local 108-101 sobre Los Angeles Clippers, un momento de drama que provocó el llanto de varios de sus compañeros como e vigente MVP Shai Gilgeous-Alexander.

A falta de 1:14 para para el final, Williams atacó el aro y recibió una falta flagrante por parte de Kris Dunn. Al descender, su pierna izquierda se dobló en un ángulo antinatural bajo su propio peso. Entre gritos de dolor, el cuerpo médico cubrió la zona afectada antes de retirarlo en camilla, en un dramático momento donde el All-Star alcanzó a levantar los pulgares hacia la tribuna.

Shai Gilgeous-Alexander rompe en llanto

El impacto psicológico congeló a los miembros de Oklahoma City. En la conferencia de prensa posterior al partido, Shai Gilgeous-Alexander no pudo contener las lágrimas al referirse al estado de su compañero, mientras que el entrenador en jefe Mark Daigneault admitió que el ánimo del grupo quedó sumamente afectado.

Sostén de la figura: El alcalde de la ciudad, David Holt, emitió un mensaje público de aliento para la pronta recuperación de "J-Dub".

Silencio médico: El vestuario optó por la cautela a la espera de las resonancias magnéticas definitivas.

Golpe a la rotación: Williams Venía de superar problemas de muñeca y corva la campaña anterior, consolidándose como la segunda espada del ataque.

Tres meses fuera: el tiempo estimado de recuperación

A la espera del parte médico oficial, especialistas y analistas de la liga trazan paralelismos con la fractura y dislocación que sufrió Caris LeVert en 2018. Si se confirma el daño severo en los ligamentos de la rodilla y tobillo, se calcula una baja mínima de tres meses (90 días).

El equipo debe subir su estado de ánimo, pues hoy lunes 26 de octubre tiene que volver a la duela para ser anfitrión de los Phoenix Suns en busca de seguir con su inicio perfecto en la campaña de la NBA.