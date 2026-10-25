Marion Renner muestra su arte en ‘The Origins Canvas’ del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026

Marion Renner fue la elegida por The Origins Canvas para la séptima y última etapa en el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva, iniciativa artística que fusionó el diseño con el deporte de alto rendimiento, mismo que fue representado en una pala.

Dedicada a la ilustración y la acuarela principalmente, Marion Renner compartió que los animales, el mar y los elementos orgánicos son sus mayores inspiraciones, elementos que también la acompañan en la piel.

El gusto que existe en su familia por la talavera fue factor fundamental para que pudiera consagrarse como la elegida y dar cierre a The Origins Canvas, mismo en el que logró compartir su diseño completamente en vivo con aficionados, jugadores, árbitros y prensa:

Fue por los platos de talavera, en mi familia lo tenían mucho. Es un recuerdo de Puebla y es muy presente aquí en la ciudad. Eso me gustó, la vajilla que puedes encontrar entre las familias mexicanas”, compartió en el marco del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva.

Marion Renner comparte su obra en vivo con los aficionados, jugadores y prensa en el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

Para esta edición de The Origins Canvas la artista de 30 años resaltó la conexión que existe dentro del arte y el deporte, por lo que no desaprovechó la oportunidad de crear un vínculo entre la talavera y el pádel que lució en Puebla, sede de la séptima y última etapa el Tour:

“A todos nos mueve algo en nuestro corazón. En el deporte sucede lo mismo para poder tener metas para llegar a este tipo de lugares o competencias”.

Marion Renner, de 30 años, durante el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

Dentro y fuera del arte: El consejo de Marion Renner

Las obras de Marion Renner se caracterizan por la sensibilidad, misma que no dejó de lado y ahondó en la relevancia que tiene el mostrar su mensaje, ya sea mediante la pintura, el deporte o a través de algún otro medio:

Que se animen a pintar porque es algo muy lindo, o que se animen a eso que les gusta mucho, pero que lo intenten, que sea otro tipo de arte”.

Agradecida por ser parte de The Origins Canvas, Marion Renner valoró esta nueva experiencia que llegó a través del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva:

“Ha sido una experiencia de nuevos aprendizajes y de conocer a gente distinta”, sentenció.

Marion Renner protagonizó 2 de las 9 obras en 'The Origins Canvas' durante el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

BFG