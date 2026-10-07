Examericanista llega a ayudar al Atlante

Michel Bauer, expresidente del América y exejecutivo del área de comercialización de Televisa, se incorporó al Atlante como asesor comercial, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de los Potros de Hierro en su regreso a Primera División.

El club azulgrana confirmó la llegada mediante un comunicado en sus redes oficiales, en el que destacó la trayectoria deportiva y empresarial de su nuevo colaborador, quien también participó en la organización del Mundial 2026 como Host City CEO de una sede en México.

La institución explicó que Bauer se suma al proyecto para impulsar su estrategia comercial y acompañar los objetivos de esta nueva etapa, con una responsabilidad específica dentro de la estructura del equipo.

El Club de Futbol Atlante informa la incorporación de Michel Bauer como Asesor Comercial de la institución, quien se suma al proyecto con el objetivo de fortalecer y consolidar el crecimiento del club en esta nueva etapa”, señaló el comunicado.

Michel Bauer, expresidente del América, se integraría al Atlante para fortalecer el área comercial del club. Mexsport

Los Potros de Hierro añadieron que la experiencia de su nuevo asesor será fundamental para desarrollar esa estrategia y respaldar los objetivos institucionales en su vuelta al máximo circuito del futbol mexicano.

Del América al Atlante

Michel Bauer fue presidente del América entre 2008 y 2011, una etapa que lo colocó al frente de una de las instituciones con mayor exposición en el futbol nacional.

El ejecutivo también trabajó en el área de comercialización de Televisa, un antecedente directamente relacionado con la función que desempeñará ahora con los Potros de Hierro.

Su trayectoria más reciente incluyó la participación en la organización del Mundial 2026, desde un puesto vinculado con la operación de una sede mundialista en México.

El Atlante destacó precisamente esa combinación de experiencia deportiva y empresarial al presentar a su nuevo asesor. Bauer tendrá como encomienda contribuir al desarrollo comercial de la institución y acompañar el crecimiento del proyecto azulgrana.

Un refuerzo para la nueva etapa

Emilio Escalante encabeza la organización como presidente, mientras que Emilio Escalante Jr. ocupa la vicepresidencia y Jorge Santillana se desempeña como director deportivo.

La incorporación de Bauer añade un perfil enfocado en el ámbito comercial a esa estructura, como parte de los movimientos con los que el Atlante busca consolidarse en su regreso a Primera División.

El equipo azulgrana explicó en su comunicado que la llegada del exdirectivo americanista forma parte de la suma de talentos para construir un proyecto sólido y competitivo, a la altura de los Potros de Hierro.

La institución cerró el anuncio con una bienvenida a Michel Bauer, quien comienza una nueva etapa en el futbol mexicano, ahora como asesor comercial del Atlante.