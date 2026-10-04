EU venera a Julian Hall, joven sensación que va perfecto

Mientras Gilberto Mora fue cuidado para que su lesión no pase a mayores, Estados Unidos tuvo en la cancha a sus joyas, como Cavan Sullivan y Julian Zakrzewski Hall, quien hace unos días debutó, sumó su tercer partido y su tercer gol para pasar a la historia.

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El delantero de 18 años anotó por tercer partido consecutivo para ir con paso perfecto en la selección mayor.

Julian Hall va de 3-3, tres goles en tres partidos desde su debut del pasado 26 de septiembre de 2026 Mexsport

Al minuto 28 del partido contra México en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Giovanni Reyna hizo un pique para llegar a línea final, mandó diagonal, Raúl Rangel no se quedó con el balón y Julian Hall no perdonó.

“Julian Hall no deja de marcar. 18 años, acaba de dejar su huella contra México”, veneró la MLS.

“Tres juegos, tres goles. Julian Hall”, señaló la selección de Estados Unidos.

Julian Hall debutó con la selección de EU un 26 de septiembre de 2026, al entrar de cambio al minuto 62 y anotar al 72, además dio una asistencia. A partir de ahí no ha parado de marcar el actual delantero del Red Bull New York.

LAS VÍCTIMAS DE JULIAN HALL:

26 de septiembre de 2026 ante la selección de Perú (debut).

29 de septiembre de 2026 ante la selección de Chile.