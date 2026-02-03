EU defiende el costo de los boletos para los Olímpicos de Los Ángeles 2028

Varios miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) destacaron los precios de los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y señalaron que los de París 2024 eran más baratos, por lo que en Estados Unidos defendieron estos montos.

“Cuando se pagan los Juegos de forma privada, solo tenemos dos fuentes de ingresos: los patrocinios y las entradas. El precio medio de nuestras entradas es un 17 por ciento más alto que el de París”, indicó Casey Wasserman, director de los Juegos de Los Ángeles.

Casey Wasserman, director de los Juegos de Los Ángeles, explicó el por qué el monto de las entradas Reuters

“Para ser justos, la oportunidad económica y la diferencia de cuatro años (con respecto a París) nos podrían haber permitido subir mucho más. Por eso entiendo que algunas entradas sean caras”, agregó durante la sesión del COI.

UN SISTEMA DE VISADOS ESPECIAL PARA LOS OLÍMPICOS DE LOS ÁNGELES 2028

Asimismo, se planteó el tema de los visados de entrada a Estados Unidos para atletas, familias, funcionarios, medios de comunicación y aficionados, por lo que señalaron que se diseñará un sistema especial.

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Estado (de Estados Unidos) para diseñar un sistema de visados que permita a los atletas (...) acceder a un sistema de visados diseñado especialmente para ellos”, indicó Gene Sykes, presidente del Comité Olímpico y Paralímpico local.

El Mundial 2026 será una prueba para el tema de visados Reuters

El funcionario indicó que el Mundial 2026 servirá como una prueba de los visados.

“La Copa Mundial de la FIFA también se celebrará este verano, por lo que todo este proceso de dar la bienvenida a los visitantes a Estados Unidos (...) se está convirtiendo en una especie de prueba”, mencionó.