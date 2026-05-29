Irán elogia las instalaciones de los Xolos de Tijuana

Autoridades de Irán visitaron las instalaciones de los Xolos de Tijuana y quedaron impresionados con el que será su campo base para el Mundial 2026. Desde el estado mexicano, se trasladarán a Estados Unidos para disputar sus partidos de la Fase de Grupos.

“Visita del embajador de Irán al club Tijuana, con instalaciones incomparables, el mejor lugar para el entrenamiento de la selección”, publicó la Embajada de Irán en México.

Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, señaló ayer que Tijuana es una ciudad moderna y segura para alojar a su selección durante el Mundial.

Asimismo, destacó que los mexicanos esperan con respeto y cariño a los equipos nacionales de varios países.

Se espera que la selección de Irán viaje la próxima semana a Tijuana para establecer su campo base, en sustitución de Tucson, Arizona.

Por otro lado, Mehdi Taj, presidente de la Federación iraní, confió en que la FIFA garantice la expedición de un visado de entradas múltiples.

A Mehdi Taj se le denegó la entrada a Canadá para el Congreso de la FIFA a finales de abril debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Tanto Estados Unidos como Canadá clasifican al IRGC como “entidad terrorista” y han dejado claro que no admitirán a personas vinculadas a esta fuerza militar de élite.

Taj había declarado anteriormente que algunos miembros de la plantilla y del cuerpo técnico también habían servido en el IRGC al cumplir su servicio militar obligatorio.