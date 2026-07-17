Ramón Juárez: “Nunca había tenido una pretemporada tan pesada”

Con la ilusión renovada por la llegada de Guillermo Almada al banquillo, el defensa del América, Ramón Juárez, aseguró que el equipo vive una etapa de gran exigencia rumbo al nuevo torneo.

El zaguero reconoció que la preparación ha sido la más intensa de toda su carrera, pero considera que el cambio de entrenador le ha venido bien al plantel.

Hicimos una pretemporada increíble, nunca había tenido una tan pesada, pero nos servirá para llegar de la mejor manera.

Juárez destacó que América cuenta con un plantel capaz de competir por el campeonato, aunque admitió que la posible llegada de más refuerzos fortalecería al equipo. Sin embargo, dejó claro que eso no puede ser una excusa, pues el compromiso de vestir la camiseta del América obliga a pelear por el título.

El defensor aseguró que el principal objetivo es recuperar el protagonismo que el club perdió en el último periodo y resaltó una de las principales características de Guillermo Almada: la confianza en los jóvenes. Como ejemplo, mencionó que un futbolista de apenas 16 años ya trabaja con el primer equipo.

Ramón Juárez revela que nunca había tenido una pretemporada tan pesada. David Olaff Bermúdez

Ramón Juárez habla de la Copa del Mundo

En lo personal, Juárez también habló sobre la Selección Mexicana. Reconoció que le dolió quedarse fuera del Mundial, pero confía en que el inicio del proceso encabezado por Rafael Márquez le brinde una nueva oportunidad para ganarse un lugar en el Tricolor.

Finalmente, de cara a la final de la Copa del Mundo, confesó que le gustaría ver a España como campeón, aunque recordó que antes del torneo sus principales favoritos eran Francia e Inglaterra.