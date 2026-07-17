VIDEO: Pierre Gasly explica su fuerte choque el viernes en el GP de Bélgica de F1 

La segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica de la F1 2026 tuvo dos banderas rojas, una para simplemente limpiar las piedras que se encontraban en el circuito mientras que la segunda por un fuerte impacto del coche del francés Pierre Gasly reduciendo el programa de sus rivales en cuanto a simulación de tandas largas.

El momento dramático de la jornada ocurrió en la parte final de la sesión vespertina, cuando Pierre Gasly perdió el control de su monoplaza al salir de la zona de Les Fagnes. El francés perdió la parte trasera de su coche que rápidamente impactó contra la barrera destruyendo todo el posterior. El francés de Alpine siguió rodando unos metros antes de que su coche marcado con el número 10 quedada detenido y provocara la detención de la sesión cuando restaban 15 minutos.

Al hablar en la zona de medios sobre lo sucedido, Gasly explicó: “Solo necesito trabajar en entender qué pasó en la FP2, simplemente tuve un latigazo fuerte y perdí el auto. Fue un latigazo enorme. Tardé mucho más en recuperarlo y, para cuando lo hice, ya estaba fuera de la pista y no pude regresar”, comentó el competidor galo.

La gente de Alpine sigue analizando lo sucedido y el director de la escudería, Steve Nielsen, señaló que no fue un error de conducción sino consecuencia del comportamiento del coche.

“Creo que tuvo un pequeño latigazo, me parece que fue en la curva 14, lo que desafortunadamente lo llevó al bordillo, y eso a su vez lo mandó a la barrera. Fue un error pequeño que en muchas otras pistas habría estado bien, pero en este circuito te castigan en ciertos lugares, y eso fue lo que pasó”, expresó el directivo.

Mientras que Gasly padeció con el incidente dejándolo fuera del top 10 su compañero argentino Franco Colapinto se ubicó dentro de los mejores demostrando que el Alpine tiene posibilidad de luchar por la zona de los puntos.