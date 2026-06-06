"Estuvimos muy cerca": Checo Pérez analiza su dolorosa eliminación en Mónaco

El Gran Premio de Mónaco volvió a mostrar la debilidad de Cadillac y que con cinco carreras detrás aún está lejos de poder pelear en el grupo medio y, aunque el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez estuvo cerca de avanzar, la parte técnica volvió a cobrar factura al de Jalisco.

Checo Pérez se ubicó en la posición 18 y al bajarse del coche, Pérez reconoció el sabor agridulce que le dejó la jornada de este sábado donde su objetivo estaba en colocarse dentro de los 16 mejores de la calificación.

“Estuvimos muy cerca, pero al mismo tiempo, nos faltó un poco”, explicó el tapatío al hacer referencia que quedó a menos de dos décimas del objetivo de colocarse por primera ocasión en la Q2.

Sergio Pérez espera que el domingo sea mejor para Cadillac. Cadillac Formula 1 Team

El dilema técnico en el garaje de Cadillac

La puesta a punto del auto americano representó un auténtico dolor de cabeza para los ingenieros. El mexicano explicó que aunque lograron resolver el tema del incendio en los frenos delanteros que lo detuvo el viernes, aún no estaba cómodo con la puesta a punto.

“Batallamos con el bloqueo trasero; cambiamos un poco la configuración y el frenado, y entonces hoy sufrimos con mucho bloqueo delantero allá afuera”, explicó Sergio Pérez señalando que eso “nos costó esa décima” que los pudo haber colocado dentro de sus objetivos.

No obstante la posición de salida en la parte trasera de la parrilla, el originario de Guadalajara no pierde el optimismo de que el domingo las cosas podrían cambiar.

“Es Mónaco. Siempre creí que aquí había una gran oportunidad. El piloto puede hacer algo grande aquí”, aseveró Pérez quien, agregó que el primer objetivo el domingo es “terminar la carrera” tratando de alejarse de los problemas que suceden en la arrancada, lo cual podría abrirle oportunidades de escalar cerca del top 10, algo que ya logró en la carrera sprint en Canadá.