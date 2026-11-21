Pumas no clasificó a la Liguilla del Apertura 2026. Después de un torneo en el que llegaron a la Final, Universidad Nacional ni siquiera terminó dentro de los primeros ocho de la Tabla General. Ante esto, Esteban Solari, director técnico del conjunto auriazul, señaló que él es el único responsable luego de todo el torneo que hicieron sus dirigidos.

Antes de entrar a la cancha este sábado, Pumas ya estaba eliminado matemáticamente de Liguilla. Aún así, los Felinos tenían la intención de cerrar el torneo con una victoria frente a su gente en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, cayeron 0-2 en este último duelo.

Ante esto, Solari resaltó que no fue fácil afrontar el juego, pues ya sabían que no iban a calificar a Liguilla. De igual manera, se disculpó con la afición, pues en todo el torneo solamente ganaron un juego como locales. Con todo esto, Solari se responsabilizó y dijo que él es el mayor culpable de todo lo sucedido.

Día duro, difícil de tragar. Emocionalmente nos costó muchísimo porque antes de jugar ya no teníamos posibilidades. Lo que sí quiero es pedirle disculpas a la afición por no clasificar a la Liguilla, por no cerrar la temporada como se merecen y la responsabilidad primordialmente es mía por las decisiones que he tomado. El cambio nos llevó muchos partidos de la primera parte, de no encontrar el rumbo y cuando lo encontramos no conseguimos los puntos que necesitábamos. El grupo está golpeado”, dijo Solari.

Pumas terminó en la 11ra posición de la Tabla General con únicamente 21 puntos. Ante esto, Esteban señaló que el vestidor está golpeado. Sin embargo, reconoció que hay autocrítica y están conscientes de todo lo que se tiene que mejorar. Incluso, afirmó que el próximo torneo el será el primero de encargarse en que Pumas vuelva a lo más alto.

“Mucha frustración. De alguna manera la tristeza es compartida, un vestuario que sabe que está en deuda con la afición. A la hora de empezar el partido ya habíamos perdido la energía. El grupo tiene autocrítica y saben que pueden dar más de lo que se habíamos dado. Un equipo que algunos partidos no ganó, pero sí ilusionó. El principal responsable soy yo y nadie más. Pero yo seré el primer responsable de armar un Pumas fuerte. Siempre volvemos más fuertes porque es la manera de esta institución y no tengan duda de que lo vamos a hacer”, sentenció.