Rayados sufrió, pero logró meterse a la Liguilla del Apertura 2026. Ante esto, Matías Almeyda, director técnico de Monterrey, señaló que ya en esta Fase Final todos tienen posibilidades de ser campeones, incluido su equipo. Asimismo, dijo que hasta el momento ya ha cumplido con todos los objetivos que se establecieron dentro de La Pandilla.

Luego de ganarle 0-2 a Pumas, el conjunto regio se clasificó a la Fiesta Grande del futbol mexicano como sexto lugar. Ante esto, Almeyda resaltó que aunque podían haber acabado con más puntos y más arriba, Monterrey se ha puesto a la altura de los que han competido recientemente. Asimismo, dejó en claro que ya la Liguilla es un torneo distinto en el que puede ganar quien sea.

Terminamos con los mismos puntos que Toluca que está formado hace tiempo, que ha ganado todo. Las puertas se abren a todos los que estamos adentro y ahora veremos. Lo importante era entrar, aunque este equipo debería haber terminado con seis puntos más. Estoy contento, hicimos un gran esfuerzo, disfrutamos hoy y ya mañana sabremos quién nos toca”.

“Arranca un torneo particular donde los partidos son diferentes al campeonato normal. La exigencia a veces llega a que juegues más desesperado, más tranquilo. Desde el primer día hablamos de un objetivo y mientras los números den, este equipo va a competir”, dijo el argentino.

Al iniciar el juego ante Pumas, el conjunto regio estaba fuera de puestos de Liguilla con la obligación de ganar en Ciudad Universitaria. Sobre esto, Almeyda resaltó el carácter de sus dirigidos al haber conseguido los tres puntos que lo suben hasta el sexto lugar de la Tabla General y lo meten a Liguilla. Asimismo, resaltó que todos los objetivos que se han trazado hasta el momento se han cumplido en su estancia con Rayados.

Muy feliz. Con la tranquilidad y templanza que tuvieron este último partido. Arrancaron el partido siendo conscientes de lo que necesitábamos para estar en la fiesta grande. A diferencia del semestre pasado se lograron 11 puntos más para entrar a Liguilla. Antes del partido estábamos fuera, entonces el esfuerzo lo valoro mucho”.

“Este torneo se juega para entrar a la Liguilla y ya después arranca otra especie de torneo. Hubo un partido en el cual no estuvimos en la cancha y después siempre competimos. Hay muchos puntos positivos de este equipo. Cuando yo llegué había que llegar a Final internacional, volver a la Concachampions y llegar a la Liguilla. Veo muchas cosas positivas”, agregó.