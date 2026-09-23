Esteban Ocon admite que es "agente libre" rumbo a 2027

Todo apunta a que Esteban Ocon saldrá del equipo Haas al término de la temporada 2026 de Fórmula 1, luego de admitir que es “agente libre” para el año entrante.

El francés sólo ha sumado tres puntos en el Mundial de Pilotos, con un mejor resultado de noveno en las calles de Montecarlo. Además, ha sido ampliamente superado por su coequipero Oliver Bearman tanto en calificaciones como en carreras.

A su vez, se han intensificado los rumores sobre una posible llegada del brasileño Rafael Câmara a la escuadra, quien es piloto de desarrollo de Ferrari, marca que le suministra motores al equipo estadunidense. El australiano Jack Doohan probó la semana pasada con el equipo en Jerez.

Si bien el enfoque inmediato es volver a obtener resultados sólidos en esta segunda parte de la temporada, Ocon admitió que no tiene un contrato firmado con algún equipo para el año entrante, en un momento en el que hay opciones limitadas en el paddock. Ocho equipos ya confirmaron a sus alineaciones al 100 por ciento.

En este momento, soy agente libre para el próximo año", declaró en el día de medios de hoy miércoles rumbo al Gran Premio de Azerbaiyán.

“Todos estos asuntos en discusión tras bambalinas, hay ciertos temas que están fuera de mi alcance en este momento. Así que seguiré presionando hasta fin de año y veremos qué sucede".

No es la primera vez que son constantes estas especulaciones. En mayo, Ocon criticó fuertemente a los que “fabricaron” el rumor sobre su posible despido a media temporada, así como una posible confrontación con el director del equipo, Ayao Komatsu, durante el fin de semana de acción en Miami.

En esta ocasión, Ocon se limitó a decir que “está por ver” si todavía existe la opción de seguir con Haas en 2027, aunque descartó explorar opciones fuera de la Fórmula 1, al asegurar que todavía tiene cosas que demostrar en la categoría.

Tengo 30 años y he competido durante diez temporadas en la F1, pero todavía tengo mucho más que ofrecer a este deporte. Haber ganado una carrera y haber subido un par de veces al podio no me satisface”, dijo en su comparecencia con la prensa.

He disputado casi 200 carreras, lo cual es una cifra considerable, pero no estoy satisfecho con lo que he hecho ni con lo que he logrado hasta ahora”.

"Veo a algunos de los compañeros con los que he competido: todos ganan carreras y logran ‘pole positions’ y ahí es donde yo también quiero estar. Tengo mucho más que aportar a este deporte; no estoy pensando en dedicarme a otra cosa".

Ocon debutó en 2016 y hasta ahora ha sumado una victoria, cuatro podios y 486 puntos.