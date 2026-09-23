Nadal y Murray volverán a compartir cancha después de 10 años de su último enfrentamiento

Rafael Nadal y Andy Murray volverán a coincidir sobre una pista de tenis después de una década desde su último enfrentamiento en el circuito profesional. Los exnúmeros uno del mundo se reunirán en Mallorca como parte de una jornada especial que combinará tenis, entretenimiento y actividades.

La cita será en Mallorca

El evento se celebrará el 3 de octubre en Manacor, como parte del aniversario de la institución que fundó el español dedicada a la formación integral de tenis, que abrió sus puertas en 2016.

Durante años, ambos protagonizaron varios enfrentamientos de alto nivel. Su rivalidad incluyó duelos en Grand Slam y Masters 1000. La última vez que los tenistas europeos compitieron, ocurrió en las semifinales del Mutua Madrid Open 2016, donde el británico consiguió la victoria por 7-5 y 6-4 para avanzar a la final del torneo.

¿Cómo será la dinámica del Rafa Nadal Academy Slam?

Esta jornada estará dividida por dos equipos, Team Rafa y el Team Murray; cada capitán reunirá a jugadores de su círculo para participar en los diferentes retos y partidos programados.

Las actividades estarán planteadas para ofrecer una dinámica más cercana al público que a la exigencia habitual del circuito profesional.

Andy Murray es el primer jugador confirmado, con un rol de capitán. Los demás participantes se anunciarán a lo largo de estos días.

Nadal volverá a jugar ante el público

La cita marcará el regreso de Rafael Nadal a una cancha frente a aficionados, después de su retiro del tenis profesional en noviembre de 2024.

El español disputó su último partido durante las finales de la Copa Davis en Málaga, donde perdió ante Botic van de Zandschulp por 6-4 y 6-4; posteriormente, España quedó eliminada en el duelo de dobles ante Países Bajos, con lo que terminó su participación en el torneo.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam volverá a jugar en la exhibición de la academia que lleva su nombre.

Dos figuras, un nuevo escenario

El reencuentro unirá a dos de los nombres que marcaron una etapa del tenis mundial después de 10 años, ahora en un escenario totalmente diferente del que los llevó a enfrentarse en grandes torneos.

Su presencia en esta jornada no supone un regreso a lo profesional, sino una aparición dentro de la celebración de la academia.