Cadillac se enfoca en 2027: 'Checo' Pérez confirma que el resto del 2026 será complicado

El proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 ha fijado su objetivo principal en el futuro a mediano plazo y, el 2026 se encuentra ya casi en el archivo para el equipo americano donde milita Sergio Pérez. Justo antes del arranque de las actividades en pista en el Gran Premio de Azerbaiyán, el mexicano recalcó que todo está puesto para el próximo año.

Sergio 'Checo' Pérez confirmó este miércoles que la escudería norteamericana ha decidido volcar la mayor parte de sus recursos en el desarrollo del monoplaza para la temporada 2027, una estrategia que, según reconoció el propio piloto tapatío, convertirá las últimas citas del calendario 2026 en una etapa exigente.

Todo está planeado para el año que viene. Y creo que definitivamente es la decisión correcta, lo que obviamente significa que serán unas últimas carreras muy dolorosas", indicó el mexicano que ya había advertido de esta decisión luego del Gran Premio de España.

En Madrid, el mexicano señaló que lo importante es seguir avanzando como lo hicieron en esa carrera, entendiendo mejor el desarrollo del coche, por lo que considera que deben mantener esa línea para retomar información del 2026 en el 2027.

Hemos mejorado en la comprensión del coche, para poder maximizar el rendimiento en todas las áreas”.

A pesar de que el desarrollo del chasis actual se mantendrá limitado, el tapatío enfatizó que el objetivo primordial del equipo de carreras durante este cierre de año es perfeccionar la ejecución de los fines de semana, un tema en donde espera que la experiencia de Marcin Budkowski, como nuevo jefe de equipo, rinda frutos.

“Como equipo, debemos asegurarnos de ofrecer nuestros mejores fines de semana con lo que tenemos —en cuanto a estrategia, paradas en boxes y la gestión global del fin de semana— y de progresar continuamente. Esa es realmente la prioridad”, finalizó el mexicano quien, advierte, será un fin de semana complicado en Bakú debido a la carga aerodinámica, uno de los puntos débiles del MAC-26.